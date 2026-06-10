松成號端午送暖贈肉粽禮盒慰勞花蓮市清潔隊辛勞

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松成號特別捐贈二百盒肉粽禮盒給花蓮市清潔隊，在端午節前夕向默默守護城市環境的清潔隊員們表達敬意與關懷。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

為感謝第一線清潔人員平日為市容環境整潔所付出的辛勞，松成號特別捐贈二百盒肉粽禮盒給花蓮市清潔隊，希望在端午節前夕，向默默守護城市環境的清潔隊員們表達敬意與關懷，讓隊員們提前感受節慶溫暖。

端午佳節將至，粽香傳情更添暖意。一盒盒飄香肉粽，不僅傳遞端午節慶祝福，更承載對基層清潔隊人員的感謝與敬意，讓辛苦工作的清潔隊員，在忙碌工作之餘，也能感受社會滿滿的支持與關懷。

松成號董事長廖美燕表示，端午節是重要傳統節日，清潔隊員長期為市民服務，十分辛苦，希望透過肉粽禮盒表達企業對基層人員的支持與感謝，也盼藉此拋磚引玉，讓更多民間力量投入公益關懷，共同營造溫暖有愛的城市。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展表示，感謝松成號長年熱心公益，以實際行動關懷基層，為社會注入正向能量。他說，清潔隊員是維護城市環境的重要力量，無論是清晨街道清掃、垃圾清運，或大型活動後的環境整理，都能看見隊員們辛勤付出的身影。感謝松成號在端午佳節前送上暖心禮盒，不僅讓隊員感受到社會溫情，也成為大家持續努力的重要動力。