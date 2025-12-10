松暉營造暖心助學 捐款百萬力挺臺東大學

松暉營造將與微熱山丘日本設計師聯手打造的高級宴會廳，該公司捐出新臺幣一百萬元，以具體行動支持臺東大學校務推展與學子培育。

國立臺東大學在歲末時節收到一份溫暖的禮物，臺南頂尖甲級國際營造商──松暉營造股份有限公司，捐出新臺幣一百萬元，以具體行動支持校務推展與學子培育，為臺東孩子逐夢的道路注入堅實力量。

松暉營造自1982年創立以來，以專業、誠信、永續為信念，成為知名的國際營造品牌，並擁有綠建築、耐震、智慧建築與cGMP等認證實績，屢獲國家級獎項的肯定，除了在工程領域展現傑出成績，更長年投入社會公益，從弱勢關懷、教育支持、長者照護到永續行動。

這次捐款由董事長邱政賢與夫人陳暐婷伉儷親自對臺東大學表達支持，邱董事長表示，松暉營造四十餘年來以誠信與專業累積口碑，深知「投資教育，就是投資未來」。

邱董事長說，他相信，當孩子在最需要的時刻得到一份鼓勵的力量，就能更有勇氣跨越限制、迎向更寬廣的未來。因此，在青年最需要的時刻給予支持，是企業回饋社會的重要方式。

臺東大學鄭憲宗校長對松暉營造的善舉表達深切感謝。他表示，只要是善良的事，老天一定會成全。這一百萬元的支持，不只是資源的挹注，更是企業對東大的信任與期盼，將成為陪伴東大學子逐夢的重要力量。

鄭校長強調，教育之所以動人，在於「善」會被看見、被記住，也會在下一個被需要的時刻再次發生。松暉營造的暖心支持，為臺東大學啟動了一道「善的循環」，受到幫助的孩子，未來將以更豐厚的能力回饋社會，使這份善意得以延展不息，他期盼未來能持續深化與企業界的合作，共同為青年打造成長與希望的可能。