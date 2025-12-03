松村沙友理閃婚東京上班族 曝已懷小寶寶「雙喜臨門」

松村沙友理宣布懷孕並與普通上班族結婚，雙喜臨門。（翻攝IG@matsumura_sayuri_official）

前乃木坂46成員、日本女星松村沙友理，今（3日）宣布與普通上班族結婚，同時她已是「準媽媽」，粉絲對此又驚又喜，紛紛道賀。

永遠13歲 蘋果公主宣布結婚

松村沙友理是乃木坂1期生，暱稱「沙友蘋果」，她與白石麻衣、橋本奈奈未3人被粉絲譽為「御三家」，擁有大批粉絲；2021年從乃木坂畢業後，松村成立個人服裝品牌，並持續活躍於演藝圈及模特兒界，近年更建立YT頻道，分享自己吃喝生活。

33歲松村沙友理保養得宜，黑色那隻是她的5歲愛犬いとし。（翻攝IG@matsumura_sayuri_official）

松村沙友理今午透過IG宣布結婚喜訊，同時宣告自己正孕育新生命，照片中她穿上一襲粉色禮服作為婚紗，抱著2隻愛犬作為花童，洋溢新婚喜悅。

結婚對象是誰？

據日媒報導，松村沙友理的結婚對象是在東京某企業的上班族，年紀較她年長，體格上如同橄欖球員，個性上開朗善良。

松村沙友理成立個人服裝品牌「LANTINAM」多年，時常開設快閃店。（翻攝IG@matsumura_sayuri_official）

事實上，松村沙友理先前就曾被拍到與這名上班族交往中，當時她表示尚未到結婚階段，會先以工作優先，希望大家多多關照；如今她不僅結婚還已懷孕，目前已進入穩定期，準備當新手媽媽了。

松村沙友理結婚訊息全文。（翻攝IG@matsumura_sayuri_official）

松村沙友理多次帶愛犬いとし（黑色）上節目。（翻攝IG@matsumura_sayuri_official）

