松村沙友里帶球閃婚 去年才說要拼事業

日本女星松村沙友里閃婚帶球嫁圈外男友。 圖／摘自松村沙友里IG

前乃木板46人氣成員松村沙友理在今天宣布閃婚，而且還是雙喜臨門！，她透過IG曬出婚紗照與愛犬合影，開心宣布已與交往約兩年的男友登記結婚，並同步曝光「已經準備迎接新生命」的好消息，已進入孕期穩定期，經紀公司也向媒體證實此事，成為日本演藝圈年末年初結婚潮的首位女星。

據悉松村沙友理的結婚對象是任職於東京都內企業的上班族，交往約兩年後決定步入婚姻。知情人士透露，這位男性個性開朗溫柔、體格壯碩，有著橄欖球選手般的身材，因此受到周圍好評。兩人最早是在去年5月被狗仔跟拍而曝光，當時松村曾說：「完全還沒有到那個階段，現在是想把工作努力做好的時期，希望大家能繼續支持我。」而該名男性也因外型酷似搞笑組合「三明治人」的富澤Takeshi引發網友熱烈討論。

松村自2012年以乃木坂46第一期生出道，2021年從團體畢業後活躍於綜藝與戲劇圈。除了曾在節目中談到理想型是「白馬王子」與「浪漫的人」，她也成為第9位步入婚姻的前乃木坂成員，繼去年3月與山田裕貴結婚的西野七瀬、上月與歌舞伎演員中村橋之助訂婚的能條愛未之後，為粉絲見證「乃木戀」實現的幸福例子之一。至於已成為母親的成員，還有與西武獅球星源田壯亮結婚的衛藤美彩。消息曝光後，昔日戰友與粉絲也紛紛給予祝福。