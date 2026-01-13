松柏嶺茶香集 24日登場

為推廣松柏嶺茶文化並深化親子友善旅遊體驗，參山國家風景區管理處將於一月二十四日（六）於松柏嶺遊客中心舉辦「松柏嶺茶香集」活動，邀請民眾走進南投名間松柏嶺，包含「五行轉運茶席」、「茶薰六感體驗」及多場親子手作活動，在茶香縈繞、手作體驗與互動探索中，享受一段放慢步調、貼近生活的週末時光。活動採線上報名，報名連結為：https://reurl.cc/Ebv7k1。

參山處曹忠猷處長指出活動亮點之一為融合東方哲學概念的「五行轉運茶席」，透過嗅覺、觸覺與味覺等多重感官，引導參與者重新感受茶的層次與內涵；同時推出的「茶薰六感」體驗，則以茶葉香氣營造如同SPA般的放鬆氛圍，讓民眾在自然環境中舒展身心，體驗茶香帶來的療癒力量。

參山處表示本次市集以「好玩、好逛、好喝、好體驗」為核心精神，集結多組在地茶職人與小農品牌，打造兼具生活感與美感的精緻市集空間。活動現場除可品飲及選購特色茶品與手作選物外，亦規劃限定體驗內容，透過多元形式，引領遊客深入認識松柏嶺獨有的茶文化魅力。現場規劃「茶茶探險隊」、「我是秤茶王」及親子手作「茶香寶貝」等互動體驗，讓孩子化身小小探險家，透過尋寶闖關、秤茶遊戲與茶香創作，在玩樂中認識茶文化，讓學習變得輕鬆有趣，也增進親子共學的美好時光。

參山處強調活動當日凡至服務台完成指定任務，並追蹤參山國家風景區管理處官方粉絲專頁，即有機會獲得限量市集折價券；完成闖關活動者，亦可兌換精美好禮。「松柏嶺茶香集」全程免費參與，體驗名額有限，建議民眾事先線上報名；若名額額滿，亦可於活動當日前往現場候補，主辦單位將於活動開始前十五分鐘視現場狀況釋出名額，誠摯邀請民眾共度一場茶香四溢的慢生活週末。