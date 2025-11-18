松柏嶺遊客中心榮獲南投縣特優公廁 參山處打造旅遊服務新標竿

松柏嶺遊客中心公廁奪特優，成旅服亮點。（圖：參山處提供）

南投縣年度「績優公廁評比」今年共有超過百座公廁逐一評級，交通部觀光署參山國家風景區管理處「松柏嶺遊客中心公廁」脫穎而出，拿下全縣僅三席的最高等級「特優公廁獎」，這項成績，不只象徵參山處在旅遊服務體驗上的深度投入，也為中台灣山區公共空間旅遊服務體驗管理立下新標竿。

參山處表示，松柏嶺遊客中心兼具遊客服務站與茶文化主題館功能，是參山處六大核心據點之一。為打造舒適、安心且具文化溫度的旅遊環境，參山處長期投入資源優化公共廁所，包括硬體升級、環境友善設計與全年維運管理，堅持達成「不髒、不臭、不濕」三大指標，讓每一名旅客從踏進廁所的第一秒，就能感受服務品質的差異。

參山處曹忠猷處長指出，參山處所轄各遊客中心的廁所均具備完善設施─無障礙廁所、免治馬桶、親子廁所與穆斯林友善廁所一應俱全；在性別友善意識提升的趨勢下，廁間配置也全面改善。此外，廁所每日定時清潔，並導入智慧監測科技，利用感測器即時掌握溫度、濕度與異味狀況，形成「可量化、能追蹤」的維護管理流程，使服務品質長期保持在高標準。

參山處說，松柏嶺遊客中心不僅在公廁評比中勇奪最高榮譽，更在南投縣衛生局辦理的「114年親善哺集乳室認證」中，獲得親善認證資格。參山處從旅客的基本需求到親子友善服務，都力求做到位，打造「真正貼近旅客需求」的全齡化、友善型遊憩據點。更多資訊，請上「參山國家風景區管理處」粉絲專頁：https://www.facebook.com/trimnt （張文祿報導）