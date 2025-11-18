松柏嶺遊客中心榮獲南投縣特優公廁 參山處打造旅遊服務體驗新標竿

▲松柏嶺遊客中心公廁奪特優，成旅服亮點。（圖／參山處提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣年度「績優公廁評比」結果揭曉，交通部觀光署參山國家風景區管理處所轄的「松柏嶺遊客中心公廁」在逾百座公廁中脫穎而出，榮獲全縣僅三席的最高等級「特優公廁獎」。這項殊榮不僅象徵參山處在旅遊服務體驗上的深耕成果，更為中台灣山區公共空間管理立下嶄新的服務標竿。

▲松柏嶺遊客中心特優公廁獎頒發，與會代表合影留念。（圖／參山處提供）

參山處表示，松柏嶺遊客中心兼具遊客服務站與茶文化主題館，是參山處六大核心據點之一。為提供旅客舒適安心的旅遊環境，參山處長期投入資源全面提升公廁品質，從硬體設備、環境設計到維運管理皆不斷精進，並以「不髒、不臭、不濕」三大指標嚴格要求，使旅客從踏入廁所的瞬間就能感受服務品質的提升。

廣告 廣告

▲友善設施備受好評，服務品質再升級。（圖／參山處提供）

參山處長曹忠猷指出，參山處各遊客中心的廁所均配置無障礙廁所、免治馬桶、親子廁所及穆斯林友善廁所等完整設施；因應性別友善理念的提升，廁間配置也陸續進行優化調整。此外，公廁每日施行固定清潔時段，並導入智慧監測系統，透過感測器掌握溫度、濕度與異味變化，建立可量化、可追蹤的管理流程，使整體服務品質長期維持高標準。

▲優化環境細節，打造貼心旅遊服務。（圖／參山處提供）

參山處進一步指出，松柏嶺遊客中心不僅在公廁評比中表現亮眼，亦於南投縣衛生局辦理的「114年親善哺集乳室認證」中獲得認證資格，代表參山處在親子友善服務上同樣不遺餘力。從滿足旅客基本需求到推動全齡友善服務，參山處以實際行動落實打造「以旅客為本」的旅遊環境，提供民眾更貼心、更全面的遊憩體驗。

參山處誠摯邀請旅客在造訪松柏嶺、體驗茶文化與山林景致的同時，也走進遊客中心親身感受其細緻、友善且高品質的服務設施。更多資訊歡迎追蹤「參山國家風景區管理處」粉絲專頁。