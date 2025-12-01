松機及周圍4千多戶一度停電 台電：機場內部設備異常

搬著大行李，準備前往候機室的旅客，因為停電電扶梯不能使用，全部改走樓梯。松山機場國際線航廈在下午1時36分突然跳電，目擊旅客形容當下瞬間一片黑，不過很快報到櫃台就亮起燈來。

旅客說道，「突然間整個都暗下來，但是電腦還有其它不能斷電的，它還是繼續作業。」、「櫃台是亮的，報到的地方就是走過來才看到，好像有點暗的感覺。」

伴手禮店家也受到影響，店內沒有照明，旅客只能摸黑購物。

松山機場表示，發生跳電後，即刻啟動發電機，旅客報到與通關不受影響，只是電扶梯無法運作，貴賓室與部分候機空間照明受到影響，航班未受影響；至於跳電原因，台電告知為連結饋線跳脫。

台電發言人黃美蓮回應，「就是因為饋線跳脫，那松山機場的部分，它當下有自己開啟發電機，下午2時18分有復電。」

不只機場，北市中山區中山國中附近，下午也有部分區域停電，居民反映，1時許時突然沒電，大夥兒都跑到家門口，還有人發現，連網路也無法使用。

台北市中山區店家李先生表示，「網路也沒有，網路也都斷訊，電跟網路是同時間斷的。」

台北市中山區居民劉小姐則說：「這邊整排，連銀行好像都停電，只是銀行他們可能有備用電，那我們就這邊大家全部跑出來，說怎麼會這樣。」

台電表示，經查為松山機場內部設備異常，引發饋線跳脫事故，造成台北市松山機場、中山區部分用戶，共4698戶停電事故，機場發電機第一時間啟動，台電協助隔離故障區間後，皆已全數復電。