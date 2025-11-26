松機貴賓室化身藝術廳堂 環亞打造旅程前豐富文化體驗

記者曾振祿／臺北報導

全球機場待客服務領導品牌環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）今（27）日於臺北松山機場環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge, PPL）中的「環亞藝空間」，溫馨舉辦年終音樂藝文茶會，以藝術、科技與音樂交織的方式，為旅客與貴賓帶來一場優雅而沉浸的午後雅集。活動由臺灣三星電子（Samsung Electronics Taiwan）及海神畫廊（Neptune Gallery）共同參與，以跨界合作打造豐富而具文化深度的體驗。賓客在現場不僅可享用精緻茶點與道地台灣小吃，也能欣賞來自臺北知名青少年樂團，林口國中弦樂團帶來的公益演出，使整場茶會在藝術氛圍中洋溢著濃濃年末暖意。

今日活動的嘉賓陣容十分溫馨而盛重，包括環亞集團北亞區總經理張慧君總經理、交通部民用航空局臺北國際航空站主任鄭堅中、臺灣三星電子產品經理王珮怡、海神畫廊藝術總監胡閔堯、林口國中校長劉銘恩校長、指揮家許家銘老師及本次參展藝術家們皆到場共聚一堂。大家在以茶會為名的輕鬆氛圍中，共同為松山機場跨界文化交流揭開序幕。

環亞集團北亞區總經理張慧君女士致詞中分享，能夠在機場貴賓室推動藝術與文化活動，是環亞多年間持續努力的方向。她表示：「我們很高興能在松山機場環亞貴賓室，以藝術、音樂交織的形式迎接年末。此次與三星及海神畫廊的合作，讓我們得以打造兼具文化深度與美學質感的沉浸式體驗。我們也希望旅客在啟程前能稍作停留，放慢腳步，讓藝術為旅程增添更多意義。對我們而言，貴賓室不僅是旅程的起點，更是通往在地文化的溫度與魅力之門。」張慧君的言語中滿是期盼，希望每位旅客都能在忙碌的旅途中得到柔軟而美好的片刻。

臺灣三星電子在此次茶會中帶來重要助力，The Frame Pro美學AI智慧顯示器的進駐，讓環亞藝空間首次具備「24小時藝術館」的數位展示形式。The Frame Pro的抗反光螢幕、Mini LED背光技術與通過 Pantone認證的色彩表現，使藝術作品能以極高品質呈現於旅客眼前。Samsung Art Store中超過4,000件來自MoMA、芝加哥藝術博物館與泰德現代美術館等國際知名機構的作品，也藉由此智慧顯示器進入機場空間，並因應2025巴黎巴塞爾藝術展新增22件全新數位藝術，使科技與藝術的融合更顯豐富。臺灣三星電子產品經理王珮怡表示，希望透過這樣的合作，讓更多旅客感受到「科技亦能溫暖旅程」。

現場最打動人心的時刻，來自林口國中弦樂團的暖心演出。由劉銘恩校長領軍、許家銘老師指揮的樂團，自2012年成立以來在國內外屢獲殊榮，2024年更在新加坡萊佛士音樂節奪下最高榮譽「金獎」。今日，他們以「古今開來」為主題，帶來兩首截然不同的曲目，〈廟埕 The Temple Square〉以臺灣廟會文化為靈感，融合民謠、歌仔戲與傳統節奏，讓旅客即使身處機場，也能感受到濃濃的臺灣味；而〈Golden〉則改編自2025年電影《Kpop 獵魔女團》，以繽紛旋律展現年輕世代的活力，讓整個貴賓室充滿青春氣息。

為呼應藝術與旅程結合的精神，環亞藝空間同步推出海神畫廊策劃的全新聯展《福爾摩沙・四季之歌》。此次由藝術總監胡閔堯精心邀集4位臺灣藝術家，吳逸萱、王勁之、蔡宇貞與陳奕龍，共同以當代視角詮釋臺灣四季的自然與文化意象。展出作品跨越岩彩、油畫與新媒材，從吳逸萱以金箔與岩彩描繪光影、專為松山機場打造的拍照裝置《城光曙霖》，到王勁之「鏡花」「萬象」系列展現東方侘寂美學，再到蔡宇貞以古典油畫技法創造日常物件的詩性故事、及陳奕龍以寫實與抽象探討記憶與時間，每位藝術家的作品都細緻呈現臺灣四季的色彩與情感。此外，展區亦展出呂逸凡的《花語・綻放》系列，以飽滿色彩呈現花朵生長的生命力，使旅客能在有限旅程中遇見無限視覺驚喜。

《福爾摩沙・四季之歌》展期自即日起至2026年7月31日止，地點位於松山機場第一航廈3樓的環亞貴賓室與環亞藝空間，營業時間每日上午5時30分至晚上8時30分。值得一提的是，展出的藝術作品皆開放藏購，收藏家若有興趣可洽詢海神畫廊，透過 Line（Minyao0106）、電話 06-2997898 或 email：info@neptune-gallery.com 了解更多。

環亞集團松山機場舉辦年終藝文茶會，出席貴賓左起劉銘恩校長 、海神畫廊藝術胡閔堯總監、臺灣三星電子產品王珮怡經理、環亞集團北亞區張慧君總經理、臺北國際航空站鄭堅中主任、指揮家許家銘。(記者曾振祿攝)

出席貴賓左起胡閔堯總監、王珮怡經理、張慧君總經理、鄭堅中主任共同啟動Samsung The Frame Pro美學AI智慧顯示器。(記者曾振祿攝)

林口國中弦樂團獻奏，松山機場貴賓室化身跨界文化交流舞台。(記者曾振祿攝)

旅客只需在完成登機通關手續後，即可付費入場或以指定信用卡進入環亞貴賓室，享受結合旅程與藝術的美好體驗。(記者曾振祿攝)