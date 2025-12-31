松田康博：「台灣有事」暫抑止 日需持續提升防衛力

（中央社記者戴雅真東京31日專電）日本學者松田康博表示，「台灣有事」目前處於被「抑止」的狀態，若要維持這種狀態，日本必須與美國、台灣共同提升防衛能力，讓中國即使發動軍事行動，也無法完成最終占領。只要中國無法確信能成功，就不可能踏出動武的第一步，「台灣有事」對日本而言，絕非事不關己。

隨著日本首相高市早苗在國會的答詢，「台灣有事」（台灣發生緊急事態）在日本被頻繁討論。東京大學東洋文化研究所教授松田康博22日接受日媒PIVOT訪問、今天在YouTube頻道播出。

松田在受訪時分析，多數區域研究學者認為，「台灣有事」在近期內並不容易發生。他表示，雖然中國的軍事現代化進展相當迅速，但在現階段，如果台灣進行頑強抵抗，對中國而言，動武的成本將會極為高昂。此外，美國也有可能以某種形式介入，使風險進一步升高。因此，與其說中國會選擇冒險，不如說中國更傾向於設法管理好中美關係，將這類議題暫時往後延。

●「2027年台灣有事」說法 源於解放軍政治日程

松田指出，近年國際輿論頻繁出現「2027年台灣有事」的說法，背景與中國解放軍的政治日程有關，2027年8月1日剛好是解放軍建軍100週年，在那之後，中國國家主席習近平還面臨是否連任第4任期的關鍵點。

他指出，在這樣的年份，無論是習近平本人或是周邊高層，都承受「不能犯錯」的高度壓力，因此更不可能輕率採取軍事行動。2028年1月，台灣將舉行總統選舉，中國如果在那之前採取強硬行動，反而可能激起台灣社會反彈，導致民進黨繼續執政，這並非北京樂見。2028年下半年，美國也要舉行總統大選。

松田表示，從2027年到2028年，因為中、美、台的重要政治日程交錯，中國反而處於最難採取行動的時期。綜合這些政治與戰略條件，2027至2028年是中國最難動手的時期，因此不能排除「台灣有事」被推遲到2030年之後的可能性。

●2032年成關鍵節點 風險恐在2030年前後升高

松田指出，往後看，2032年是一個關鍵年份。那年中國將召開5年一次的第22次全國代表大會，習近平是否連任或轉任其他權力位置，將再次成為焦點。同時，2032年也會遇上美國及台灣總統選舉，所有重要的政治時間點同時到位。

因此他推測，「台灣有事」風險真正升高的時間，可能落在2030至2031年左右。

他強調，現在距離那個時間還有5年以上，「如果在這5年內，台灣、日本、美國能夠確實提升準備與嚇阻力，那麼當中國認為準備好了，卻發現對手變得更強，成本與風險變得更高，就可能選擇延後行動。」

●中國全面武統能力未成熟 動武成本極高

松田分析，中國如果動用軍事力量，首先必須釐清，動武目的是「實現統一」還是「阻止獨立」，兩者的意義完全不同。如果是武統，就屬於全面戰爭的範疇，但就能力而言，目前並不成熟。

他表示，首先，中國若要真正阻止美國介入，必須具備足夠的「擴戰力」，一般認為中國需要到2030年，甚至2035年左右，在這方面才有可能接近美國。另一方面，如果要對台灣發動登陸作戰，所需的登陸能力、後勤、訓練等，目前連目標的一半都還沒達成。因此，無論是能力或現實條件，中國距離全面武統台灣仍然很遠。

松田也指出，若台灣有事，分析中國有兩種主要作戰模式。第一種是直接進攻，同時阻止美軍介入；第二種則是先打擊美軍基地，接著對台灣進行包圍。

他分析，中國不僅需要反介入／區域拒止（A2/AD）能力，還必須在第一、第二島鏈之間部署力量，阻止從美國本土前來增援的美軍。為了做到這一點，中國確實正在積極建造航空母艦，目前已有3艘，但是一般評估認為，真正能形成戰力的大概在第3艘之後，而且即使把艦隊派出去，也沒辦法長時間後勤補給。整體來看，中國目前能力上仍遠遠不足。

松田表示，相較於全面武統，中國可能選擇「有限度武力行使」。理論上，中國可選擇奪取太平島、東沙群島、金門、馬祖、澎湖等外島。

他指出，從軍事角度來看，中國確實可以「相對容易」奪取這些地方，但這類行動一旦實施，極可能被國際社會視為「戰爭已經開打」，國際貿易、金融、能源流動全部都會中斷，對中國的經濟與能源運輸造成嚴重衝擊，美國與日本也不可能袖手旁觀。因此這種行動雖然「能力上辦得到」，成本與風險卻極高。

松田最後表示，目前來看，「台灣有事」是被抑止的狀態。若要維持這種狀態，日本必須進行根本上的安全與防衛強化。

他表示，對中國而言，如果最終無法占領台灣，這場戰爭就是失敗的。一但在最後的占領階段，中國的登陸部隊被殲滅，一切就結束了。只要日本、美國和台灣具備這種「在最後階段殲滅占領部隊」的能力，中國就無法踏出第一步，處於「抑止」的狀態。因此，「台灣有事」對日本而言絕非事不關己。（編輯：陳慧萍）1141231