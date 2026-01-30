松菸夜光花園光影展璀璨登場 康士坦的變化球《眠月線》打造音樂劇場
〔記者孫唯容／台北報導〕松山文創園區「松菸夜光花園 (The LUMINOUS GARDEN)」光影展今(30)晚正式開幕，展覽以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟投影建築、光影互動裝置與音樂創作，即日起至6月30日，每天晚間6點至10點進行約30分鐘的循環展演，讓民眾走進松菸感受古蹟、光影的律動。
《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》戶外光影展，首先以松菸大道入口小圓環的《浮光綻放》燈飾為序章，作品以「呼吸」作為視覺語言，探討藝術光影與古蹟自然場域間的動態平衡，透過環狀分布、高低錯落的直立燈柱，模擬植物從大地破土而出的生命姿態。踏入巴洛克花園，圍繞在噴水池底座及映照在樹木花圃的光圈與光影緩緩流動，平台上矗立的《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品「DANDELION PROJECT(蒲公英計畫)」，觀眾對著蒲公英輕吹許願，便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區。
東向製菸工廠建築立面則上演著《夜光劇場》，將近6分鐘的《FUSIO》由松鴨桑與阿貓引路，穿梭於場域之間，以光影流動逐一呈現松菸的歷史、鐵道的記憶，配樂由知名樂團「甜約翰」、「I Mean Us」的主唱兼鍵盤手MANDARK親自操刀，透過細膩多變的空靈旋律穿針引線，帶領觀眾在光影流轉間穿越時空，探索松菸古蹟長時間乘載的文化痕跡。此外，更特別邀請「康士坦的變化球」打造戶外光影沉浸式音樂劇場，作品《眠月線》以其同名歌曲所描繪的內在旅程為起點，呈現音樂中關於意識流動、時間感與存在狀態的想像。
台北市長蔣萬安今晚也親自出席開幕儀式，他致詞時表示，松山文創園區在過去三年中，已穩居全台北市觀光景點前三名，去年更創下突破1000萬人次造訪的輝煌紀錄，隨著大巨蛋的啟用，以及臺北洲際飯店、秀泰影城等周邊設施的相繼到位，松菸已不只是文創基地，更是串連信義區與東區最繽紛的文化心臟。
蔣萬安也說，看著光影在古蹟上幻化出的萬千風情，不但適合情侶一起來，寒假期間也適合一家人攜家帶眷一起來，更笑稱迫不及待地想帶他家的「老闆」(太太)來體驗。
