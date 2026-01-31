松菸夜光花園光影展 點亮百年古蹟

台北市長蔣萬安出席「松菸夜光花園光影展」開幕典禮。（台北市文化局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安三十日晚間出席松山文創園區的「松菸夜光花園光影展」開幕典禮，百年菸廠古蹟化身夢幻「夜光花園」。副市長李四川三十一日則於臉書分享內湖樂活夜櫻季的照片。

蔣萬安表示，松山文創園區在過去三年穩居台北市觀光景點前三名，去年更突破一千萬參觀人次。隨著周邊設施的逐步完善，松菸已然成為文化的心臟，充滿了文創的活力與年輕的氣息。

此次展覽與日本藝術團隊合作的沉浸式互動展區，展示古蹟新面貌。蔣萬安分享他最喜愛的裝置「數位的蒲公英」，觀眾輕輕吹動蒲公英，晶瑩的絨毛隨著虛擬的風飄向日本，浪漫至極；看著光影在古蹟上幻化出的萬千風情，不但適合情侶一起來，放寒假更適合全家人一起來。

廣告 廣告

文化局指出，透過這次策展不僅讓市民感受空間的蛻變，更要吸引國際觀光客體驗這座城市結合科技、古蹟與人文深度後的獨特魅力。

另外，李四川三十日出席樂活夜櫻季開幕記者會。他表示，擁有花卉的城市才有品味，內湖樂活公園夜櫻季目前櫻花開放約百分之二十，預計農曆春節前盛開，邀請民眾搭乘捷運至東湖站賞花。

李四川提到，他居住在新北市，「希望那裡也能成為一個更有花的城市」。