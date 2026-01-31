《松菸夜光花園》正式點亮 聯手日本 NAKED 與「康士坦的變化球」打造五個月光影盛宴





繼 2025 年創下千萬入園人次紀錄後，松山文創園區昨（30）晚再度投下夜經濟震撼彈！由臺北市長蔣萬安親自點燈，正式啟動為期五個月的戶外沉浸式光影展《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》。本次展演結合日本知名團隊 NAKED, INC. 與臺灣人氣樂團「康士坦的變化球」，將 87 年歷史的巴洛克花園轉化為會呼吸的光影劇場。隨著大巨蛋、遠東 Garden City 與洲際酒店相繼落成，松菸將透過「日夜雙軸」策略，重新定義臺北質感夜生活。

夜經濟領航：蔣萬安打造「全天候文化生活圈」

蔣萬安市長表示，臺北文化體育園區已成為城市核心，大巨蛋的賽事能量結合松菸的文化底蘊，已發揮強大的磁吸效應：

策略轉型： 隨著洲際酒店與商場棟陸續落成，松菸不再只是看展場域，而是串聯觀光、餐飲與娛樂的「全天候生活圈」。

數據實績： 園區總監趙釧玲指出，2025 年入園人次首破千萬，夜間人流更成長兩倍。未來將透過延長餐廳營業時間與光環境優化，深耕「質感夜生活」。

國際聯名亮點：向世界吹送心願的《蒲公英計畫》

本次展演最浪漫的互動，莫過於與日本 NAKED, INC. 合作的《蒲公英 DANDELION》：

全球串聯： 民眾對著裝置輕吹許願，虛擬種子便會透過網路即時傳送至東京等世界各地展區綻放。

呼吸的花園： 巴洛克花園噴水池與花圃點綴流動光圈，營造出整座花園正在律動、呼吸的沉浸感。

聲光劇場：康士坦的變化球《眠月線》與 MANKARK 的時空之旅

展演內容跨界集結多位頂尖創作者，將製菸工廠牆面變身巨型銀幕：

1.《夜光劇場》： 由 Mandark（甜約翰/I Mean Us）操刀配樂，以空靈旋律引導觀眾穿梭松菸歷史與當代流行文化。

2.《眠月線》音樂劇場： 搖滾樂團「康士坦的變化球」將同名名曲轉譯為建築投影，以壯闊的意識流動音樂觸動人心。

3.《浮光綻放》： 松菸大道入口以錯落燈柱模擬植物破土，為這場時光之旅揭開序幕。

【參觀資訊】

活動名稱： 松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN

展演日期： 2026/01/31(六) 至 06/30(二)

展演時間： 每晚 18:00 - 22:00（每 30 分鐘循環展演一次）

特別提醒： 2/16 除夕休園一日。

活動地點： 松山文創園區 巴洛克花園

《松菸夜光花園》不只是一場光影展，更是一次歷史建物與當代科技的深情對話。隨著展期跨越春夏，這座隱身於城市中心的夜光花園，將成為市民在忙碌日常後，尋找心靈共振的最佳去處。

