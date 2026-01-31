《松菸夜光花園》沉浸盛宴文化亮點

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市夜間文化新地標誕生！松山文創園區全新戶外光影展《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》即日起至6月30日，於晚間6至10時在巴洛克花園精采上演，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有87年歷史的松菸賦予嶄新活力，邀請市民與遊客走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

松山文創園區趙釧玲總監指出，園區近年積極響應「臺北夜經濟」政策，透過「夏日松一下」夜間試營運、串聯潮臺北等活動，有效帶動園區夜間人流成長2倍，而現今遊客造訪園區已非單純看展，更是追求「質感的夜間生活」，今年園區更精心規劃戶外光影展，期許將松菸打造為臺北夜間文化新地標，為臺北文化體育園區注入更多活力與樣貌。

《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》戶外光影展首先以松菸大道入口小圓環的《浮光綻放》燈飾為序章，作品以「呼吸」作為視覺語言，探討藝術光影與古蹟自然場域間的動態平衡；踏入巴洛克花園，圍繞在噴水池底座及映照在樹木花圃的光圈與光影緩緩流動，彷彿化身為「會呼吸的花園」，而平台上矗立的《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，觀眾對著蒲公英輕吹許願，便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區，讓來自松菸的心願四處綻放美麗的花朵，與世界緊緊串聯。

另外，東向製菸工廠建築立面則上演著《夜光劇場》，將近6分鐘的《FUSIO》，由松鴨桑與阿貓引路，穿梭於場域之間，以光影流動逐一呈現松菸的歷史、鐵道的記憶，並疊加當代創作者能量與大巨蛋帶來的流行文化；配樂由知名樂團「甜約翰」、「I Mean Us」的主唱兼鍵盤手MANDARK親自操刀，透過細膩多變的空靈旋律穿針引線，帶領觀眾在光影流轉間穿越時空，探索松菸古蹟長時間乘載的文化痕跡。

此外，更特別邀請康士坦的變化球打造戶外光影沉浸式音樂劇場，作品《眠月線》，以其同名歌曲所描繪的內在旅程為起點，將音樂中關於意識流動、時間感與存在狀態的想像，轉譯為松菸專屬的光影體驗，在壯闊且富情感的音樂層次與建築投影的交織下，觀眾感受到的不只是視聽饗宴，更是心靈上的深度觸動。

《松菸夜光花園》即日起至6月30日在巴洛克花園上演精采光影盛宴，晚間6至10時進行循環展演。（松山文創園區提供）

《松菸夜光花園》融合松菸既有的古蹟底蘊與自然生態，提供民眾沉浸式夜間體驗。（松山文創園區提供）

巴洛克花園平台上《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品，輕吹蒲公英便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區。（松山文創園區提供）