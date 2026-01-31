松菸夜光花園 精采光影盛宴

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市夜間文化新地標誕生！松山文創園區全新戶外光影展《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》即日起至6月30日，於晚間6至10時在巴洛克花園精采上演，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有87年歷史的松菸賦予嶄新活力，邀請市民與遊客走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

即起至6月底 夜間文化新地標

松山文創園區總監趙釧玲指出，園區近年積極響應「臺北夜經濟」政策，透過「夏日松一下」夜間試營運、串聯潮臺北等活動，有效帶動園區夜間人流成長2倍，而現今遊客造訪園區已非單純看展，更是追求「質感的夜間生活」，今年園區更精心規劃戶外光影展，期許將松菸打造為臺北夜間文化新地標，為臺北文化體育園區注入更多活力與樣貌。

廣告 廣告

《松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN》戶外光影展首先以松菸大道入口小圓環的《浮光綻放》燈飾為序章，作品以「呼吸」作為視覺語言，探討藝術光影與古蹟自然場域間的動態平衡；踏入巴洛克花園，圍繞在噴水池底座及映照在樹木花圃的光圈與光影緩緩流動，彷彿化身為「會呼吸的花園」，而平臺上矗立的《蒲公英DANDELION》互動裝置來自日本NAKED, INC.團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，觀眾對著蒲公英輕吹許願，便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區，讓來自松菸的心願四處綻放美麗的花朵，與世界緊緊串聯。

《松菸夜光花園》即日起至6月30日在巴洛克花園上演精采光影盛宴。（松山文創園區提供）

巴洛克花園平臺上《蒲公英DANDELION》互動裝置，輕吹蒲公英便能將心願種子吹向日本東京等世界各地展區。（松山文創園區提供）