松菸夜光花園 邀民眾徜徉在巴洛克花園光影中

現在正是寒假，除了正在登場的2026台北國際書展，附近的松山文創園區也是親子的好去處。松山文創園區推出全新免費的戶外光影展「松菸夜光花園」，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，為擁有87年歷史的松菸賦予嶄新活力，邀民眾感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

松山文創園區總監趙釧玲表示，松菸去年入園已突破 1,150 萬人次，其中夜間人流成長最為明顯，因此今年以打造「質感的夜間生活」為目標，正式啟動「日夜雙軸並進」策略。白天持續透過文化展演與藝術活動吸引民眾，夜間則進一步結合園區生態、光影藝術與市集空間，讓民眾一走進松菸，就能感受完整的夜間文化體驗。

趙釧玲總監指出，「松菸夜光花園」自松菸大道入口小圓環《浮光綻放》燈飾揭開序幕，引導民眾走進巴洛克花園，噴水池、樹木與光影劇場同步點亮，形塑松菸成為天然舞臺。

而光影劇場呈現松菸前世今生與園區生態影像之外，也輪播康士坦的變化球作品《眠月線》，並引進日本 NAKED, INC. 團隊作品「DANDELION PROJECT（蒲公英計畫）」，民眾可現場體驗輕吹蒲公英，就可將自己的心願傳送到東京等世界其他展區，透過松菸串聯國際光影場域。