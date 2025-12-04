松菸年度入園人次破千萬 官方社群辦抽獎

記者劉昕翊／臺北報導

2025年進入尾聲，松山文創園區年度入園人次正式突破1000萬，並於11月中旬提前達標，創下2011年開園以來最高紀錄；為與民同慶，園區今（4）日宣布，即日起至12月31日在Facebook粉絲專頁與Instagram推出抽獎活動，有機會獲得周邊好禮。

松山文創園區於2011年正式開園，營運期間人氣持續攀升，2012年即突破百萬入園人次，隨後逐年增長，並於2025年11月首度達成年度千萬人次里程碑。松山文創園區總監趙釧玲分享，今年園區熱鬧非凡，不僅藝文展演豐富多元、園區自辦活動擴大與深化，以及園區公共服務持續受肯定，園區餐飲休憩空間全餐期服務與臺北文化體育園區各場館的相互串聯更是展現強勁的吸客力。

松山文創園區指出，2025年園區不僅自辦6場主題活動，合計長達189天，成功吸引近2百萬人次參與，包含「大過蛇年」節慶活動、橫跨4至6月的「松山文創學園祭－逐光啟程：Highlight」、集音樂、運動、市集於一體的「2025夏日松一下－松菸炒臺北」等；同時迎來第3屆「松市」，以「PASS 過站不停」為主題，首度將特色品牌市集結合微型攝影展；10月10日舉辦「松山菸廠86週年廠慶」，邀請近300名老員工回娘家交流情誼，見證松菸文化精神的延續；壓軸登場的「2025原創基地節－沿之有物」則以舊產業鐵道為主軸，透過現地藝術創作、現地表演等活動，帶領民眾以不同視角深入認識松菸與鐵道的連結，成功獲得國內外遊客好評。

另外，全年突破300場的外租活動更是推升人流的重要因素，豐富展演活動涵蓋藝術設計、潮流時尚、人氣IP、文創市集、親子教育、美食品飲等多元領域，吸引不同族群造訪園區體驗與探索臺北城市的各種樣貌，例如，話題性十足的《入口即地獄－噁の食物博物館》、「2025臺灣文化創意博覽會－水風景」、第9屆POPUPASIA亞洲手創暨生活展、《會動的浮世繪展》等盛事，皆使園區匯聚許多遊客。

此外，為歡慶年度入園人次破千萬，松山文創園區Facebook粉絲專頁與Instagram即日起至12月31日推出抽獎活動，民眾留言分享自身在松菸的生活記憶與美好片刻，即有機會獲得松菸限量周邊好禮，邀請民眾與遊客持續走入松菸，感受歷史建築與創意內容交織的城市魅力，一同迎接下一個里程碑。

<2025年進入尾聲，松山文創園區年度入園人次正式突破1000萬，並於11月中旬提前達標，創下2011年開園以來最高紀錄。（松山文創園區提供）