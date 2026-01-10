松菸春節文創品牌進駐與多項動漫特展搶佔走春人潮

松山文創園區自即日起至3月8日正式啟動「2026大過馬年」新春活動，攜手漢聲雜誌社將園區打造為充滿藝術氣息的走春勝地。今年以「馬到松滿福」為核心概念，不僅將古蹟建築結合傳統民俗美學，設置多處新春藝術裝置，更同步推出「馬上松好運」消費抽獎活動，結合豐富的動漫強檔特展與文創品牌進駐，為寒假及春節長假注入濃厚年節氛圍。

園區內處處可見傳統與現代融合的視覺巧思。松菸大道辦公廳舍外牆懸掛巨幅「花鳥字」對聯，透過人物與山水構成文字，展現近看成畫、遠看成字的視覺藝術；製菸工廠門口則設置了守護平安的「四大門神」，提供威武與農民畫拙趣兩種版本供民眾欣賞。此外，文創大街展示了15幅「百馬賀年」剪紙窗框，五號倉庫旁則有寓意招財的《五路進財》版畫，讓遊客在穿梭園區時能飽覽精緻的傳統美學。

除了靜態美陳，松山文創園區也為消費者準備了實質回饋。活動期間凡於園區內指定店家，如新進駐的台灣文創服飾品牌「TAIWANIZE」、風格店家、cama COFFEE ROASTERS 豆留文青等，單筆消費滿1,500元即可參加抽紅包活動，有機會獲得消費抵用券或精選好禮。

品牌活動方面，松菸風格店家特別邀請台南創作品牌「小貓島」舉辦「小貓島之喵年大吉」主題展，展出多款以貓咪為主角的節慶插畫與設計商品。品牌同時在製菸工廠內16處消防栓箱規劃集章活動，民眾只要追蹤品牌社群並索取明信片，蓋滿指定章數即可兌換限量贈品。

針對親子與動漫族群，園區內的展演活動同樣精采紛呈。《汪汪隊立大功》快閃遊樂園以救援任務吸引孩子目光；熱門動漫《咒術迴戰》展覽則重現經典篇章，展出珍貴手稿與一比一等身模型。此外，《我的英雄學院》、《我獨自升級》及首度海外移展的《莉可麗絲》等特展亦同步開跑，各類快閃店與沉浸式體驗已成為寒假期間的熱門話題。松山文創園區誠摯邀請民眾利用春節假期親訪，一次體驗藝術裝置、集章趣味與強檔展覽，感受萬馬奔騰的新春活力。

撰文、攝影／松山文創園區；TCnews 編修