松菸變身賀馬年 醒獅舞西門紅樓

松山文創園區攜手漢聲雜誌社展開「2026大過馬年」，園區多處換上新春藝術裝置，包括製菸工廠「四大門神」、辦公廳舍外牆「花鳥字對聯」、文創大街「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框等；即日起至3月8日同步舉辦滿額抽紅包活動，於松菸風格店家等園區指定店家單筆消費滿額，憑發票或明細即可抽紅包，有機會獲得消費抵用券或松菸好禮！

園區近日展開全新戶外光影展《松菸夜光花園》，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，賦予松菸嶄新活力，展出內容包含花園平台上的《蒲公英DANDELION》互動裝置，以及東向製菸工廠建築立面的《夜光劇場》，更特別邀請樂團「康士坦的變化球」打造戶外光影沉浸式音樂劇場，光影動畫作品《眠月線》與同名歌曲相互融合，轉譯為松菸專屬的光影體驗。每晚6時至10時（除夕休園一日）輪播展演，歡迎民眾春節期間走入松菸，感受古蹟、光影與城市律動交織的夜間風景。

佇立萬華百年、西門町最醒目的豔紅「西門紅樓」，將在2月18日至2月22日舉辦一系列新春活動，邀請大家歡慶年節！2月19日初三下午3時，台北慶和館的醒獅團將蒞臨紅樓，氣宇軒昂的鑼鼓隊、靈動矯健的舞獅和慈眉善目的財神爺，將由裡到外、從品牌到市集鑼鼓喧天地走一遭紅樓，帶來開春祝福，2月20日下午4時接待部長「紅福」也會出沒獻上鴻福，同一時間，位於廣場的「西門紅樓創意市集」也準備滿滿年味的年節商品及別具特色的優質文創品，準備用質感好物揭開新年序幕。

別急著離開，走進西門紅樓還有「選品店」跟「十六工房」等你來逛，作為文創發展基地的西門紅樓彙集眾多台灣特色創作品牌，從可愛IP：方坊、露咖貓、恐呆の星球、dtto friends、doudle studio，到溫暖手作工藝：繡珍森活、HUMMING、繡 [xiu] Crafts、Hi你好創意設計，再到療癒生活陪伴：獨木設計、明星花露水、花予她療癒花果茶。透過每一樣獨具風格的文創品，打造獨一無二的個人風格品味，帶來新生活新氣象。

過年就來紅樓看表演、沾喜氣、添好物，將新年好運通通帶回家吧！

●活動時間｜2026/2/18～2/22 11:00～21:00（2/21延長至22:00）

●活動地點｜西門紅樓（台北市萬華區成都路10號）