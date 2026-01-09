松菸 「大過馬年」活動開跑 強檔特展寒假必逛

記者黃朝琴／臺北報導

走春到松菸！松山文創園區「大過馬年」活動，即日起至3月8日開跑，園區換上新春藝術裝置添年味，消費滿額可抽紅包領好運，《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》、《莉可麗絲》等強檔特展寒假必逛，創作IP「小貓島」為你帶來新春療癒。

松山文創園區今（9）日表示，迎接2026丙午馬年，以「馬到松滿福」為創意核心，象徵馬到松菸好運圍繞、祝福滿園，今年再度與漢聲雜誌社合作，將古蹟建築結合傳統民俗美學，於園區多處打造春節氛圍裝置，各項作品皆細緻古樸、富含喜氣氛圍，每幅都值得細細品味。

從松菸大道入口進入即可見辦公廳舍外牆的巨幅對聯及福字斗方，每個字都是由人物、山水、植物組合而成的「花鳥字」，形成近看是畫、遠看是字的視覺效果；象徵守護園區平安的製菸工廠「四大門神」除了有勇猛威武的形象，也有拙趣可愛的農民畫版本；文創大街則設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框，充滿團聚歡樂之情；而在五號倉庫一側還可見到《五路進財》版畫，寓意五方財源齊至，為遊客帶來一整年的招財納祥祝福。

松山文創園區指出，園區推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，即起至3月8日，凡於園區指定店家單筆消費滿1500元，憑發票或明細即可抽「馬上旺紅包」，獎項包含100元消費抵用券及多款松菸精選好禮。

新春將至，松菸風格店家推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展，來自臺南的創作品牌「小貓島」以節慶為靈感、以貓咪為主角，透過插畫與設計，帶來滿滿療癒又喜氣的設計，包含海報、桌曆、春聯等，讓貓奴們以可愛貓咪妝點居家。

「小貓島」於製菸工廠1、2樓消防栓箱同步展開集章活動，16座消防栓箱皆可蒐集以節氣與貓咪為主題的限定圖章，即起至3月30日於松菸風格店家或服務中心追蹤小貓島Instagram，即可索取集章明信片一張，蓋滿指定章數還可兌換小貓島限量小禮物。

寒假強檔特展方面，在親子族群與動漫愛好者之間掀起熱議。其中，《咒術迴戰》特展以《劇場版 咒術迴戰0》篇為核心，重現熱血的友情與純愛主題，並集結大量珍貴手稿、特集咒具及五條悟一比一等身模型，邀請粉絲親身體驗咒術世界魅力。

《我的英雄學院》最終季快閃店、《我獨自升級》期間限定店、玩轉動漫遊快閃店自開展以來即人氣不斷；《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》則於1月10日首次舉行海外移展，透過沉浸式投影重現動畫經典日常。

還有最受小朋友歡迎的《汪汪隊立大功》快閃遊樂園，邀請孩子完成闖關救援任務，各項豐富活動將園區打造為寒假最強走春熱點，邀請民眾春節期間走訪松菸，一次蒐羅年味及好運。

松山文創園區推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動。（松山文創園區提供）

松菸風格店家推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展，為馬年增添療癒繽紛的色彩。（松山文創園區提供）

《汪汪隊立大功》快閃遊樂園活動豐富，小朋友們皆玩得不亦樂乎。（松山文創園區提供）

咒術迴戰展覽以《劇場版 咒術迴戰0》篇為核心，重現熱血的友情與純愛主題。（松山文創園區提供）

小貓島透過插畫與設計，將節慶的熱鬧氛圍融入一幅幅畫作與商品。（松山文創園區提供）

松山文創園區「大過馬年」，文創大街設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框。（松山文創園區提供）

五號倉庫《五路進財》版畫寓意五方財源齊至，為遊客帶來一整年的招財納祥祝福。（松山文創園區提供）

製菸工廠「四大門神」象徵守護園區平安，有勇猛威武形象，也有拙趣可愛的農民畫版本。（松山文創園區提供）

辦公廳舍外牆的巨幅對聯及福字斗方，每個字都是由人物、山水、植物組合而成的「花鳥字」。（松山文創園區提供）