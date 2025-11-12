松菸「2025原創基地節—沿之有物」掀文化熱潮 10日吸引逾35萬人入園 177

松山文創園區年度盛事「2025原創基地節—沿之有物 TRACING THE ECHOES」自10月31日開展以來，掀起城市文化新風潮。展期首10日即吸引超過35萬名民眾與旅客入園參觀，展覽以舊產業鐵道為主軸，結合六件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間主題展，串聯縱貫線沿線產業遺產群，帶領民眾沿著舊鐵道脈絡，探索城市產業發展的歷史與文化。

活動進入中段熱度不減，園區內藝術作品點亮日夜景觀，台鐵聯名「菸廠尋味便當」及《東西通行證》集章活動更掀起懷舊風潮。本週起陸續推出現地表演、主題座談與走讀活動，國際青年藝術家也將進駐園區進行塗鴉創作，邀請民眾走入松菸，親身體驗文化、歷史與藝術交織的城市魅力。

主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》以地圖、文獻、影像等豐富資料，重現日治時期松山煙草工場的選址、興建與鐵道運輸歷史，帶領觀眾走進時光隧道。展覽開幕以來已收集逾400則問卷回饋，近兩成來自國際遊客，包含香港、美國、加拿大、德國、日本、菲律賓、新加坡、澳洲、紐西蘭、印度及印尼等地。

許多參觀者讚賞展覽「言之有物」、規劃用心且具深度；雙語展示內容更讓海外旅客能輕鬆理解松菸的蛻變。主題展位於辦公廳舍一樓創意空間，展出至11月16日，展後仍可透過線上展覽平台 ARTOGO 隨時重溫展覽內容。

沿著園區步行，即可欣賞六件以「舊鐵道與菸廠記憶」為靈感的現地創作。法國藝術家莫珊嵐（Margot Guillemot）的《途境─市民大道II》以不鏽鋼雕刻重構城市軌跡；「三明治工」團隊的陶藝作品《葉跡‧痕上‧軌道》由民眾共創，展現菸廠工人的集體記憶；藝術家周學涵的《菸徑》以巨幅拼貼還原製菸流程，成為園區最受矚目的裝置之一。

此外，聲音雕塑《共振於時間裡》、互動裝置《Flux No.5 / Platform》與漆作壁畫《菸縷時光》則讓靜態空間化為充滿呼吸與節奏的藝術場域。部分作品將於展後長駐園區，持續成為松菸的文化地標。

同時，「2025國際青年藝術家進駐計畫」—《上牆 Hit the Wall》也即將展開，國際藝術家將在園區現地塗鴉創作，讓市民與藝術「不期而遇」。

原創基地節自開展以來已舉辦十餘場精彩活動，展期尾聲仍將迎來一系列現地演出與文化走讀。

「九涉」團隊的特技表演《集散地》將於11月 15日演出，表演結合肢體與疊羅漢互動；「石東製作」的遊走式展演《廠的日常》開放報名中，觀眾可在角色引領下穿梭古蹟空間，體驗松菸的歷史與人文。凡參與演出並完成問卷，即可獲得限量《東西通行證》一本。

11月16日「城市走讀」系列最終場「興雅文化廊道之旅─光復南路街區的前世今生」將登場，同日誠品書店松菸舉辦漫畫家簡嘉誠講座「故事背後的歷史記憶」。此外，11月15日的主題座談「我家在鐵路邊—松菸旁生活記憶」報名首日即額滿，展現民眾對地方記憶的熱情。

園區也將響應「2025打開台北（OPEN HOUSE TAIPEI）」活動，於11月22日限時開放「炊事場送餐梯」，揭開菸廠時期的建築秘境。

透過多場跨界交流與藝術展演，松山文創園區持續以創意與行動活化歷史記憶，邀請民眾在這場文化旅程中，發現松菸、發現城市、發現自己。

