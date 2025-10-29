松菸2025原創基地節明開展 串聯產業遺跡與藝術

記者劉昕翊／臺北報導

松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物 TRACING THE ECHOES」明（31）日起至11月16日登場，不僅透過豐富的現地創作藝術作品、現地表演及主題展多元藝術展演詮釋舊產業鐵道，更分別與臺鐵、RIVON禮坊合作，推出「菸廠尋味便當」、「紳士復刻版－法式奶油雪茄捲」，重現鐵道舊「食」光。

今年活動以「沿之有物」為主題、舊產業鐵道為核心主軸，展出6件現地創作藝術作品、2組現地表演及1間室內主題展，並於今（30）日舉辦記者會，由臺北市文化局長蔡詩萍、台北市文化基金會副執行長黃文彥，以及多位現地創作藝術家等人出席，進行啟動儀式。松山文創園區總監趙釧玲表示，原創基地節不僅回溯松菸的故事，亦關注松山菸廠與城市歷史的聯結與發展，今年除推出4條城市走讀路線，也透過《東西通行證》小冊串聯各個產業遺產，將活動向外延伸，讓歷史記憶化為可以觀看、行走、思索的文化路徑。

「2025原創基地節」透過現地創作，邀請民眾重新感受松菸場域及鐵道記憶，包含，藝術家周學涵在巴洛克花園平台陳展的巨幅陣列《菸徑》、藝術家周柏慶的聲音雕塑作品《共振於時間裡》坐落在鍋爐房一側、藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）在3號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境－市民大道II》。莫珊嵐分享，她將市民大道高架上下的地圖保留成一塊一塊，再手繪臺北街景於其中，觀眾靠近觀看可能會發現熟悉的地景、交通工具或大樓等。

此外，2025年原創基地節亦陸續展開跨界合作及周邊活動，今年首度與臺鐵攜手合作，聯名推出「菸廠尋味便當」，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜形式，並以地瓜飯佐4道配菜，靈感源自老員工的記憶與時代飲食特色，呈現舊時光的經典風味；聯名便當明日至11月16日在臺鐵夢工場臺北、松山、南港店及七堵販賣臺限量販售。

園區亦與RIVON禮坊合作推出「紳士復刻版－法式奶油雪茄捲」，重現松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史記憶，凡於活動期間持《東西通行證》集滿專屬圖章，即可至園區服務中心填寫問卷後兌換。

松山文創園區「2025原創基地節－沿之有物 TRACING THE ECHOES」明（31）日起至11月16日登場，並於今日舉辦記者會。（記者劉昕翊攝）

「2025原創基地節」展出6件現地創作藝術作品，其中，藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）在3號變電站外牆的雷雕壁畫創作《途境－市民大道II》。（記者劉昕翊攝）

莫珊嵐分享，她將市民大道高架上下的地圖保留成一塊一塊，再手繪臺北街景於其中，觀眾靠近觀看可能會發現熟悉的地景、交通工具或大樓等。（記者劉昕翊攝）

「2025原創基地節」展出6件現地創作藝術作品，其中，藝術家周學涵在巴洛克花園平台陳展的巨幅陣列《菸徑》。（記者劉昕翊攝）

「2025原創基地節」透過現地創作，邀請民眾重新感受松菸場域及鐵道記憶，包含，藝術家周柏慶的聲音雕塑作品《共振於時間裡》坐落在鍋爐房一側。（記者劉昕翊攝）