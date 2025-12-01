松雪泰子拍《扶桑花女孩》闖進男澡堂 見「一群光溜溜」差點笑場

《扶桑花女孩》松雪泰子飾演舞蹈老師，指導蒼井優跳舞。（圖／華映娛樂）

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於12月5日搶先日本在台推出4K修復版。此片讓日本極具代表性的女星松雪泰子登上影后寶座，她當年為了演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，在3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，甚至把扮演學生的女孩們的舞步也一併掌握，以便在拍攝時能自然指導，她的高度投入也令導演李相日大為讚嘆。

松雪泰子在電影《扶桑花女孩》中飾演受邀前往煤礦小鎮教女孩們跳舞的老師「平山圓香」，原本心不甘情不願的她，在和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動，甚至在看到心愛的學生因為學舞慘遭爸爸出氣毆打後，氣憤地衝進男性浴池，爆揍家長討公道，展現強烈正義感。

廣告 廣告

回憶拍攝過程，她笑說：「拍攝前我其實緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」

《扶桑花女孩》讓松雪泰子登上影后寶座（圖／華映娛樂）

接下《扶桑花女孩》後，松雪泰子除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，還被要求必須練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉也算是意外收獲。」為了能像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連扮演學生的女孩們的舞步也全都學起來，她說：「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳！」她的努力不僅令導演李相日大感佩服，也讓她拿下「第19屆日刊體育電影大賞」及「第44屆金箭獎」，躍升為影后。

《扶桑花女孩》故事以1965年走向衰落的煤礦小鎮為舞台，當地的煤礦公司為求轉型，提議把北方小鎮改造成主打夏威夷草裙舞表演的度假村。為了家鄉與自身未來，一群來自礦工家庭的年輕女孩決定參與這項前所未有的挑戰，然而，她們卻連最基本的舞步都不會。曾在活躍於東京知名舞團、性格驕傲的明星舞者受邀擔任指導老師，起初她對這些鄉下女孩不以為然，但在相處過程中，逐漸被她們的努力與決心所改變，也重新喚回對舞蹈的熱情。面對小鎮保守居民的質疑與艱難的現實環境，女孩們在一次次挫折與練習之中成長，最終邁向度假村盛大開幕的那一天。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉