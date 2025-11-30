松雪泰子《扶桑花女孩》化身霸氣舞蹈老師
記者王丹荷／綜合報導
以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》將於12月5日搶先日本在臺推出4K修復版。這部電影讓女星松雪泰子登上影后寶座，當年她為演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，在3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，甚至把扮演學生的女孩們的舞步也一併掌握，以便在拍攝時能自然指導，高度投入也令導演李相日大為讚嘆。
松雪泰子在《扶桑花女孩》中飾演受邀前往煤礦小鎮教女孩們跳舞的老師「平山圓香」，原本心不甘情不願的她，在和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動，甚至在看到心愛的學生因為學舞慘遭爸爸出氣毆打後，氣憤地衝進男性浴池，爆揍家長討公道，展現強烈正義感。
回憶拍攝過程，松雪泰子笑說：「拍攝前我其實緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」
除了揣摩外表強悍、內心柔軟的角色反差，松雪泰子還被要求必須練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉，也算是意外收獲。」
為了能像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連扮演學生的女孩們的舞步也全都學起來，她說：「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳！」她的努力不僅令導演李相日大感佩服，也讓她拿下「第19屆日刊體育電影大賞」及「第44屆金箭獎」，躍升為影后。
而《扶桑花女孩》與臺灣也有意外的淵源，片中平山圓香原型人物早川和子出生於臺灣，她在搬回日本後又前往夏威夷學舞並受邀前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，她笑稱電影上映後，很多女孩都找上她表示想學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，所以很多人見到她之後都會說她跟電影裡的模樣很不一樣。
另外，片中小鎮居民為了打造夏威夷度假村，不惜千里從臺灣進口運來椰子樹到福島，增添度假村的南國風情，當椰子樹無法適應東北的嚴寒時，全村總動員尋找暖爐，想盡辦法讓臺灣來的椰子樹存活的橋段，成為經典橋段。
美術設計則由曾參與好萊塢電影《追殺比爾》的日本美術指導大師種田陽平擔綱，他把夏威夷的熱帶色彩及東北小鎮的冷冽風景巧妙連結。導演李相日透露，種田在場景細節上極為講究，連畫面裡短暫出現的傳單都堅持親自設計，讓劇組對整體美術呈現相當放心。種田陽平與臺灣也有另類的緣分，他曾擔任《詭絲》、《賽德克．巴萊》的美術總監。
松雪泰子（左）、蒼井優合作《扶桑花女孩》。（華映娛樂提供）
松雪泰子以《扶桑花女孩》登上影后寶座。（華映娛樂提供）
《扶桑花女孩》松雪泰子飾演舞蹈老師。（華映娛樂提供）
