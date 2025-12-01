松雪泰子「闖男浴池爆揍爸」成經典！影后角色原型竟出生台灣

記者林汝珊／台北報導

女星松雪泰子以《扶桑花女孩》登上影后寶座。（圖／華映提供）

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其早期代表作《扶桑花女孩》讓日本極具代表性的女星松雪泰子登上影后寶座，她當年為了演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，在3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，甚至把扮演學生的女孩們的舞步也一併掌握，以便在拍攝時能自然指導，她的高度投入也令導演李相日大為讚嘆。

松雪泰子在1993年以日劇《白鳥麗子》走紅，松雪泰子和漫畫主角極度神似，再加上白目千金大小姐特有的女王氣場與標誌性的笑聲至今仍令日劇迷印象深刻，讓她一砲而紅；在電影《嫌疑犯X的獻身》裡則以內斂細膩的情感展現人物的複雜內心，多變的角色魅力讓她的演技始終保持鮮度，而在《重金搖滾雙面人》中則是化身充滿變態感的樂團公司社長，生性凶殘、滿口粗話，她演來毫無包袱，也憑這兩部電影二度獲得日本電影金像獎最佳女配角，成為日本極具代表性的女演員。

松雪泰子在電影《扶桑花女孩》中飾演受邀前往煤礦小鎮教女孩們跳舞的老師「平山圓香」，原本心不甘情不願的她，在和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動，甚至在看到心愛的學生因為學舞慘遭爸爸出氣毆打後，氣憤地衝進男性浴池，爆揍家長討公道，展現強烈正義感。回憶拍攝過程，她笑說：「拍攝前我其實緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」

《扶桑花女孩- 4K修復版-》將上映。（圖／華映提供）

接下《扶桑花女孩》後，松雪泰子除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，還被要求必須練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉也算是意外收獲。」為了能像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連扮演學生的女孩們的舞步也全都學起來，她說：「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳！」她的努力不僅令導演李相日大感佩服，也讓她拿下「第19屆日刊體育電影大賞」及「第44屆金箭獎」，躍升為影后。

而《扶桑花女孩》與台灣也有意外的淵源，片中松雪泰子飾演的平山圓香原型人物早川和子是出生於台灣，她在搬回日本後又前往夏威夷學舞並受邀前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，她笑稱，《扶桑花女孩》上映後，很多女孩都找上她表示想學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，所以很多人見到她之後都會說她跟電影裡的模樣很不一樣。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日上映。

