【松露演員】劇情太扯，但怎麼不可能？ 苗可麗學會「享受和接受」：給你一道菜，要怎麼煮是看你啊

「這就是當藝人的使命，否則，老天爺為何要平白無故給你一個光環？」苗可麗從八點檔罵人不嘴軟的公車萍，到工地中不可或缺的重要風景－昌嫂，在《做工的人》播出後，她第一次獲得了四面八方、不同職業給予的真摯感謝，讓她獲得前所未有的感受：「其實我不是主角，我都覺得我只是點綴一下的，但每個角色其實都需要存在，少一個都不行。當一部戲可以打動人的時候，早就沒有什麼主角、配角之分，影響力是整體的，每個人都是在幫彼此加分。」

苗可麗秉持著「怎麼讓角色被看見」的精神，從邊緣小小角色，一路變身全民皆知的演員。在八點檔演出的日子，劇本總是跟著收視率、天天進行調整，但一集就是只有90分鐘，她也明白編劇無法顧及所有演員：「那我就是要演給他看這個角色的可能性在哪，一方面是幫助他、也是幫助我。」慢慢的，戲份增加了，成功的道路也就一點一滴的被自己創造了出來。

儘管那些讓人印象深刻的時光，大多角色都是罵人居多，但對苗可麗而言，每個角色都像是全新的挑戰、不同的人生，就如同世上不會有兩個基因全然相同的人，看似相同的角色，也肯定有他不一樣的歷程和故事：「12星座也不代表世界上只有12種人，創造的可能性在於自己，給你一道菜，要怎麼煮、要看你啊。」

就算偶爾出現光怪陸離的橋段，苗可麗也早已學會接受：「有時候，面對歹徒還要唱歌，觀眾看可能會覺得很扯，但人生其實就是有很多離譜的事情啊，怎麼不可能？因為你還在用你的角度看角色，你才覺得不可能。」戲如人生、人生如戲，你無法想像的，並不代表不會發生。

她清楚記得，有一回對戲的年輕演員，因為遲遲無法接受劇本的安排，嚷嚷著「我不能演！」讓全劇組乾等。苗可麗只是悠悠地走向前，和他說到：「人生就是兩種選擇，留下來或離開。要嘛，你就說我不演了，劇本我無法接受；如果你不能，你要想辦法怎麼讓自己接受。」角色代表的只是世上某一種人的縮影，並非演員的真實人格，學習享受和接受，問題都是沒辦法接受，才是問題。

不過，苗可麗也坦言，在走紅後、曾有段時間迷失自我的時間，開始變得抱怨『台詞怎麼這麼多？』但想起人生中的第一次演戲，她演出一名沒有台詞的難產產婦，只有咿咿啊啊的慘叫聲，一早就到現場等待拍攝，直到半夜都還沒輪到自己：「但多開心，那時有多渴望有個機會可以讓妳演戲！」就算是一個無聲的角色，都能激起她心中的澎湃：「所以年輕演員，我希望他們一定要永保初心，就算工作量大，也要珍惜。我們很容易忘記，所以要一直提醒自己。」記得那顆讓你眼神發光的初心。

演戲20多年，點滴經驗聚沙成塔，苗可麗如今享受戲劇給予能量，同時將自身生命經驗，付諸於表演中。2013年的《含笑食堂》中，一場她與女兒一同切生日蛋糕的戲，雖說劇本已寫到尾聲，但她吃著蛋糕、突然想到劇中過世的老公，默默吐出了句「如果他在有多好？」才說完，母女倆都哭了，一切不在預期中，卻格外動人美好。

「無論是好的還是不好的，你成為這樣的自己是一種過程。」倘若重來，即興發揮的無限大感動，是否還會留存在人們心中？亦或者是停留在切蛋糕的瞬間，就戛然而止？苗可麗帶著過去，走到了現在，開始在「需要跟想要」之間，選擇「想要」做的事，讓角色的到來產生溫度，真正活在一些人的心中：「什麼角色你十年後還會想起他，你還會想知道他過著什麼樣的生活？」觸動心弦，讓大眾感受到不同生命的重量，也許就是當演員的使命，否則，老天爺為何會平白無故給你一個光環呢？