【松露演員】被說每次都演爸爸！羅北安「要用心演戲」：每個爸爸不一樣啊

身為綠光劇團的團長，忙著張羅大小事的羅北安老師，依舊活躍在電視、電影，近1年多就參演《天堂的微笑》、《俗女養成記》、《一千個晚安》等戲劇，已經是老師級的他不在意戲份，只求能用心體會角色，享受在最愛的表演中，「有人講說我每次都演爸爸，我這個年紀在台灣還能演什麼？但每個爸爸不一樣啊！」

在劇場界時常擔綱主演重任的羅北安老師，在電視、電影中以扮演綠葉角色居多，「台灣不像日本或是韓國，有以中年老年為主要戲劇發展的戲，但無所謂，演戲對我來說都一樣，不管你是一個配角或者是更小的配角，像我在劇場界常演到主角，對我來說都沒差，就是個角色，該做的功課都要做。」尤其只要是朋友一通電話打來，他總是會點頭演出。

話鋒一轉，他直呼「做羅北安太無聊了」，在表演的過程中，他藉由不同角色體驗不同的人生，「我很討厭做羅北安，因為羅北安很受限制，很無聊。像我是眷村第二代，台語爛到爆，但演過歌仔戲舞台劇；我考北藝大數學零分，但我演過數學家；我滿膽小的，但我演過殺人犯、強暴犯、土匪。」熱愛演戲的他還感嘆，「我沒辦法講說還想演什麼，因為還有很多角色沒有演過。」

羅北安也提及，「常有人在路上問我你是藝人嗎？我說不是藝人，我是演員。」還逗趣地補了一句「也不是紅豆」，接著說道，「我一直自視自己是演員，不是明星，我就喜歡表演，我老婆說我人生除了戲劇沒有其它的，但她其實也是在抱怨啦！」

身為許多年輕演員的表演指導，羅北安提醒後輩要多看書，「看書有很大篇幅在講心裡的那條線要怎麼走，因為我們只看到人的外表，但很少人會把他的內心世界呈現在你的面前，真實的裡面大家都不知道，但小說或傳記文學有個好處，他會把裡面的線條寫出來，告訴你這個人為什麼會變這樣。」他在看書的過程中也會做筆記，透過電腦分門別類，包括詞句收集、人物角色分析、情境分析、人物關係分析等，「不管是演戲、導演、編劇，這都是我的養分，所以不看書你的世界真的會很窄。」

羅北安也直誇林依晨、彭于晏、張鈞甯、方宥心等人的謙虛、用功讓他印象深刻，雖然早已被稱為老師級演員，他仍抱著「自己還不夠」的心態，不斷學習、汲取養分，鼓勵演員要設定更高的「天花板」作為目標，才能讓自己有更多努力的空間，更舉出影響他深遠的人物，「吳念真導演都覺得自己不夠了，我們還能怎樣。我們這些資質平常的人不用功，做不了事情耶！」