板二運動中心上梁 明年10月完工

新北市長侯友宜（圖中白色外套者）4日主持板橋第二國民運動中心上梁典禮，期許工程如期完工。（王揚傑攝）

新北市板橋區第二座國民運動中心位於光復高中校區內，興建工程於去年3月動工，目前主體結構鋼構已完成，新北市長侯友宜4日到場主持上梁典禮，祈求工程順利，也勉勵施工團隊在安全前提下，明年10月如期完工，讓市民享受更多、更便利的場館設施。

侯友宜表示，針對人口較多的區域再蓋第2座國民運動中心，目前板橋第二運動中心的工程進度是超前的，預計明年10月可順利完工；但他希望在施工安全的前提下，進度能再超前，最好明年9月開學前就能完工，讓學校上課可以使用。

侯友宜說，新北市重視市民運動空間，目前營運中的16座國民運動中心數量是全台之冠，還有2座正在興建。位於光復高中校區內的板橋第二運動中心，設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀的選手；市府未來也將規畫多元運動課程與活動，鼓勵市民踴躍參與，促進健康生活。

侯友宜強調，興建運動中心是市民朋友所期待，未來新北市還會在新店、中和、蘆洲、三重及新莊文高一用地規畫興建國民運動中心，不但有運動中心，也有運動據點，希望新北市成為全國最多運動中心，也是最多運動人口的好地方。

新北市工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心配合後續營運單位準備作業先行，預計明年10月完工啟用。為達成2050淨零排放目標，板二運動中心將是首座一級能效認證的國民運動中心，由公有建築物帶頭減碳，為永續低碳環境貢獻心力。

新工處長簡必琦補充，板二運動中心興建地下1層、地上9層，地下層設65部汽車停車位及86部機車停車位，總經費12億6000萬餘元。目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，除注重工程施工品質與效率，同時顧及工地安全、工區周邊環境維護。

新北市體育局長洪玉玲表示，板二運動中心以光復高中發展重點項目自由車為特色，設專業級自由車訓練室；另有籃球場、游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場、有氧舞蹈等核心運動設施。