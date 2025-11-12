板信商銀志工 進駐玩具銀行

玩具不只是快樂的象徵，更能延續愛的循環。新北市志願服務推廣中心持續推動企業參與公益，近期板信商業銀行響應志工體驗活動，號召員工與家人利用週末時間前往新北玩具銀行物流中心擔任「玩具志工」，共同整理二手玩具，讓閒置物品重獲新生。

板信商銀主管、員工及家屬在玩具銀行人員帶領下，認識玩具再利用流程，包括清潔、分類、檢修與歸位。新北市「玩具銀行」透過物流中心整新玩具後，配送至「玩聚窩旗艦店」及全台一千二百四十四個服務據點，將溫暖送至公共托育中心、社區關懷據點及偏遠地區。

志工們分工合作，不僅親手整新玩具，也喚起童年回憶。業務部陳經理表示，活動展現「玩具再生」的力量，落實SDGs「責任消費與生產」精神。企劃黃科長則分享，清理玩具的同時也整理思緒，看見熟悉的積木與洋娃娃，滿是童年記憶。

員工家屬吳宜凡首次參與志工服務，表示不僅學到流程，也感受到助人的快樂與志工的意義。社會局長李美珍感謝板信商銀長期投入公益，響應「好日子愛心大平台」與「愛兒包」計畫，落實企業永續ESG精神。社會局推動多元志工服務，歡迎企業與民間團體參與「志工家庭一日服務『心』體驗」，洽詢專線（○二）二九八一九○九○。