板凳出發的林韋翰攻下0分 卻以8次助攻挽救中信特攻隊

林韋翰(左)上場22分鐘，竟然送出8次助攻，幫助飛克(右)摘下23分，贏得比賽。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】今年戰力大幅提升的新竹攻城獅隊，今天到新莊踢館，幾乎迎了45分鐘比賽，卻在終場前一分鐘戰況逆轉，領先11分的優勢在最後一節瓦解，在中信特攻隊後衛林韋翰高效率助攻挹注下，戰局於最後一分鐘逆轉，特攻隊以94比91險勝攻城獅隊3分，率先在TPBL拿下本季第4勝，繼續扮演新聯盟本季最多勝的領先球隊角色。

中信特攻隊已經打完第一輪5戰，林韋翰也逐漸從板凳出發，今天是他第3度參賽，卻是在球隊一路被新竹攻城獅隊壓制情況下逐漸挑起球隊領袖角色，意外取代先後控衛魏嘉豪(上場12分鐘)，成為搶救戰局不可或缺的場上領袖，被莫總教練留用了22分鐘，搭配兼打一號二號位置的全能後衛簡廷兆(上場28分鐘，摘下10分)，他在場上時間一多，創造出來的妙傳助攻效益也快速擴張，足足創下8次助攻的績效，搭配阿巴西的5助攻，在下半場就把上半場落後的8分全部清掃一空，甚至在終場前最後一分鐘甩脫膠著局面，拉開3分的領先優勢，驚險摘下本季第4勝。

攻城獅隊挑戰中信特攻隊的內容極為精彩，兩隊洋將都是全盤換新，特攻隊飛克、內馬、馬可的飛馬馬三劍客連線再度發揮大功勞，聯手摘下61分，相當於全隊三分之二的火力，優於攻城獅隊三洋將的43分(德魯16分、帕塞斯13分、提傑14分)，但攻城獅隊高國豪、曾柏喩都得分上雙，所以攻城獅隊也是打出一場精采好球，可惜終場前兩分鐘出現連續3次失誤，痛失領先優勢，吞下本季第一敗。

簡廷兆(左)持球進攻，他本季從富邦勇士隊跳槽中信特攻隊，意外帶給特攻隊絕佳戰績。 (魏冠中攝影)

