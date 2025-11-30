板凳大軍出動！千人擠白沙屯拱天宮 排隊搶領媽祖月曆

記者吳俊賢、張裕坤、劉瀚煒／苗栗報導

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖網路電視台，每年都會發放媽祖月曆，今年印製單幅掛曆，和每個月一張的12幅月曆兩種，加上日曆，引發超過一千位民眾來排隊，人龍綿延五百公尺，不過上午九點開始發，頭香信徒提前兩天就來等待。

千人排隊領媽祖月曆。

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖網路電視台，每年都有會發送白沙屯媽祖月曆，一早就引發民眾排隊，形成長長的人龍，清晨氣溫低，不過有人甚至是禮拜五就來排隊，守了三天。

民眾：「禮拜五來的（你排第一個嗎？）我們兩位。」

廣告 廣告

民眾：「我禮拜五來，駱老師說不行啦，太早來了，今年不排隊要抽籤啦，（所以你早上就重新排隊）我就椅子放旁邊，走來看看有沒有人。」

民眾擺放椅子、板凳排隊等待。

排在隊伍最前面的三位，都是禮拜五就前來等候，拔得頭籌；也有民眾實在等太久，因此陸續開始以擺放椅子、板凳的方式，排成隊伍等待，不過幸好沒有引發爭議。今年印製的月曆有兩種，包括了單幅掛曆和每個月一張的12幅月曆兩種，另外拱天宮也贊助了部分日曆。不過因為每年排隊等候人潮都太多，怕信眾太辛苦，今年規則有所改變。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬：「現場來抽彩球的方式，你有抽到，就是得到媽祖的賜福，可以多一點的禮物帶回家去。」

白沙屯媽祖月曆。

媽祖網路電視台每年發放月曆的日期，通常是在12月的第一個週日舉辦，今年因巧遇白沙屯三媽祖，要在12月5到7日三天到高雄贊境，因此活動提早一個禮拜，在11月30日舉辦，現場準備年曆10000支、月曆4000本，上午就吸引一千人左右排隊將近五百公尺，等候領取。

更多三立新聞網報導

基隆爆民生用水汙染！驚見賣場桶裝水被搶光 台水提2招應對

早餐店「靈魂醬油膏」甜鹹滑順藏玄機 網友揭自製配方：一吃上癮

新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止

靠一張嘴賺錢！「4星座舌燦蓮花」 簽約零失敗

