板南線增班解擁塞 山田摩衣促老校汰換與輕軌規劃

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員山田摩衣29日在市政總質詢中，針對交通、教育、工程與動保等議題，向新北市長侯友宜提出五大質詢重點，要求市府以具體作為回應市民期待。

圖／新北市議員山田摩衣提及，板橋民生路地下道的工程延宕多年，不僅進度落後，更爆出滲水與下陷等工安問題。（新北市議員山田摩衣提供）

山田摩衣指出，板南線板橋、新埔、江子翠等站高峰時段人潮擁擠，通勤族長期「上不了車」；新北市長侯友宜承諾，自11月1日起早上7至8點再增加一班列車運行，以紓解壅塞外，板南線已啟動新列車的增購計畫，預計2027年上線，因應三鶯線通車後的轉乘人潮。

山田摩衣提及，板橋民生路地下道的工程延宕多年，不僅進度落後，更爆出滲水與下陷等工安問題；侯友宜表示，市府已要求廠商變更工法，將持續灌漿至年底以穩定地層，工程預計2026年底完工，同時民生路往新莊方向的圍籬，明年3月結構安全無虞後將退縮1公尺，改善交通動線。

山田摩衣在質詢中展示使用逾25年的國小課桌椅，指出桌椅老舊、鬆動，甚至夾傷學童衣物；強調既然市府已有預算，應優先全面汰換，不應分四年分期進行，保障孩子安全舒適的學習環境。

針對寵物生命紀念問題，山田摩衣說，新北市登記寵物已達32萬隻，市民面臨毛孩火化與紀念需求增加，呼籲市府將寵物生命紀念自治條例草案送進議會審查；侯友宜回應，自治條例草案已完成擬定，將於11月送議會審查。

山田摩衣提醒泰板輕軌可行性研究已第五次送中央審查但尚未核定，浮洲區段徵收計畫亦未通過中央審查，兩項工程若期程不同步，恐延長板橋、浮洲居民交通陣痛期；山田摩衣直指，「侯市長既然要做，就該替板橋人、浮洲人做最完善的整體規劃。」

