板南線增班解擁塞 山田摩衣促老校汰換與輕軌規劃
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員山田摩衣29日在市政總質詢中，針對交通、教育、工程與動保等議題，向新北市長侯友宜提出五大質詢重點，要求市府以具體作為回應市民期待。
山田摩衣指出，板南線板橋、新埔、江子翠等站高峰時段人潮擁擠，通勤族長期「上不了車」；新北市長侯友宜承諾，自11月1日起早上7至8點再增加一班列車運行，以紓解壅塞外，板南線已啟動新列車的增購計畫，預計2027年上線，因應三鶯線通車後的轉乘人潮。
山田摩衣提及，板橋民生路地下道的工程延宕多年，不僅進度落後，更爆出滲水與下陷等工安問題；侯友宜表示，市府已要求廠商變更工法，將持續灌漿至年底以穩定地層，工程預計2026年底完工，同時民生路往新莊方向的圍籬，明年3月結構安全無虞後將退縮1公尺，改善交通動線。
山田摩衣在質詢中展示使用逾25年的國小課桌椅，指出桌椅老舊、鬆動，甚至夾傷學童衣物；強調既然市府已有預算，應優先全面汰換，不應分四年分期進行，保障孩子安全舒適的學習環境。
針對寵物生命紀念問題，山田摩衣說，新北市登記寵物已達32萬隻，市民面臨毛孩火化與紀念需求增加，呼籲市府將寵物生命紀念自治條例草案送進議會審查；侯友宜回應，自治條例草案已完成擬定，將於11月送議會審查。
山田摩衣提醒泰板輕軌可行性研究已第五次送中央審查但尚未核定，浮洲區段徵收計畫亦未通過中央審查，兩項工程若期程不同步，恐延長板橋、浮洲居民交通陣痛期；山田摩衣直指，「侯市長既然要做，就該替板橋人、浮洲人做最完善的整體規劃。」
其他人也在看
搭飛機幾次就懂！他揭「走道位真香原因」萬人點頭
生活中心／張予柔報導搭飛機時，有人偏愛窗邊的浪漫景色，也有人追求走道的便利機動。近日，一名女網友在社群平台Threads上分享自己從「靠窗派」轉變為「走道派」的心境，引發網友熱烈討論，不少人紛紛點頭認同，直呼「走道位才是王道」。民視 ・ 1 天前
「S型水蛇腰」還沒榨乾老闆就被逮 馬伕2500日薪也沒了
台北一名31歲林姓男子擔任應召集團「馬伕」，以日薪2500元負責載送小姐。該集團在Telegram主打本土外送、S型水蛇腰、無套等特色，警方早已盯上，佯裝嫖客逮獲。林男被判有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收非法所得2500元。可上訴。太報 ・ 1 天前
【公告】台肥南港區經貿段15地號土地之地上權人台灣人壽股份有限公司依約選擇延長地上權存續年期。
日 期：2025年10月28日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥南港區經貿段15地號土地之地上權人台灣人壽股份有限公司依約選擇延長地上權存續年期。發言人：鍾俊銘說 明：1.事實發生日:114/10/282.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司南港經貿段15地號土地之地上權人依約選擇延長地上權存續年期40年，本次權利金共計新台幣150億元，分15年期給付，本公司將依程序提報董事會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無中央社財經 ・ 1 天前
謝龍介搞錯人！誤認成劉世芳⋯管碧玲憋笑哭
[NOWnews今日新聞]立法院今（29）日內政委員會進行「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制」專題報告，然而國民黨立委謝龍介在質詢海委會主委管碧玲時，卻頻頻提及「馬太鞍溪堰塞湖」事件責任歸屬，過程中劍指...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
遇到髒東西？中山隧道內兩度見詭異黑影 男嚇奔媽祖廟
基隆市有一名賴姓男子，26號晚間7點開車經過中山隧道時，看到黑色人影「背對著車道」，嚇得他覺得看到髒東西，沒想到幾十分鐘後他折返，這回黑影卻改成「正面」對著車道而立，他起雞皮疙瘩，隔天跑去媽祖廟拜拜求台視新聞網 ・ 13 小時前
正妹貼工程師！他偷聽對話傻眼：女道德感很低 一票人不挺：都很爛
許多情侶出門約會時，多少都會有親密互動。不過，一名在竹科上班的男子日前外出用餐時，卻目睹一對情侶在點餐時不斷親密接觸、當眾放閃，沒想到偷聽對話後才驚覺，男方竟是已婚、有小孩的工程師，而女方則是濃妝豔抹、年輕貌美的小三。這突如其來的「外遇現場」讓他傻眼不已，也忍不住發文感嘆：「現在女生的道德感是不是都很低？」貼文一出，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
打造友善無障礙環境 新北河濱全齡共享生活綠廊
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市高灘處以實際行動展現「友善通行」的施政理念。近年來，持續推動改善進入河濱的動線 […]民眾日報 ・ 16 小時前
愛丁堡台灣留學生遭圍毆 警方：3名青少年遭起訴
（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）英國蘇格蘭首府愛丁堡8月底發生一起台灣留學生在公車上無端遭圍毆事件，過程被錄影、上傳網路。蘇格蘭警方今天告訴中央社，已有3名青少年被起訴。警方已結束調查。中央社 ・ 1 小時前
快訊》范姜彥豐怒控妻婚內出軌「笑揶揄我」 王子經紀公司道歉
演藝圈再爆婚變風暴，男星范姜彥豐今（29日）無預警於社群發文，怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是Lollipop棒棒堂出身、剛奪下金鐘獎的藝人王子（邱勝翊），一時間震撼整個娛樂圈，范姜彥豐痛批兩人「道德淪喪、偽裝成朋友」。中時新聞網 ・ 16 小時前
5566孫協志認了7年前感情心碎 曾「想不開」吐心聲
孫協志1995年以首張台語專輯《心事》正式出道，推出過3張台語專輯與1張精選集，被譽為「台語小天王」。如今他迎來出道30週年，將於本週日(11／2)在Zepp New Taipei舉辦「仨拾初心」演唱會，並在相隔28年後，再次推出全新台語單曲〈麥想袂開〉，作為回歸初心的第一章。中時新聞網 ・ 11 小時前
中央成立疫調團隊！陳駿季：「中市府釐清速度慢」說明反覆
中央成立疫調團隊！陳駿季：「中市府釐清速度慢」說明反覆EBC東森新聞 ・ 12 小時前
交往1個月喜當爹！他大擺滿月酒「小孩出生報戶口才知真相」 崩潰女友早已婚
現今網路交友速食愛情相當常見，但眼睛沒睜亮恐怕會後悔。中國就有一名男子透過網路結識一名女子後，在交往短短1個月喜當爹，讓他開心的辦滿月酒，但直到準備登記時，所有真相才一夕曝光，讓男子當場雙重打擊下，崩潰的報警並追究其法律責任。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
新北智慧防汛系統 奪天下城市治理卓越獎首獎
(記者謝政儒綜合報導)面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！市府憑藉著全國首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到一支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，今（29）日勇...自立晚報 ・ 7 小時前
獨家》隧道驚見「人形鬼影」差點摔車 基隆男拍照跑去找媽祖求解
基隆市一名賴姓男子於本月26日約晚間7點時經過中山隧道，竟看到「背對著車道」模樣嚇人的身影，當下嚇到差點摔車，所幸穩住車頭才沒釀成大禍，他一度認為遇到鬼，過幾十分鐘回程再度看到那個身影，卻是「正面」對著車道而立，最後他拿起手機拍下駭人的一幕，在心神不寧的狀態下，他還跑去媽祖廟擲杯確認是不是遇到鬼，結自由時報 ・ 1 天前
實驗猴遇車禍「趁亂逃走」 疑似帶病原且具攻擊性
實驗猴遇車禍「趁亂逃走」 疑似帶病原且具攻擊性EBC東森新聞 ・ 19 小時前
韓女怨台灣捷運很臭 他曝韓國人「沒體味」3大關鍵
日前有網友在社群發文表示，韓國女同事抱怨在台灣搭捷運覺得車上味道很重，話題引發熱烈討論。臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」表示，韓國人擁有「沒有體臭的基因」，加上氣候乾、濕度低，民眾外出不容易流汗；不過他認為主因還是生活習慣，由於韓國社會對外貌要求高，因此他們外出幾乎吃完東西就刷牙，也很勤換衣服，讓街上的味道總是乾淨又體面。中時新聞網 ・ 1 天前
李章宇直言自己長得帥人緣也好 「但卻不幸福」遭網友酸不知足
李章宇直言自己長得帥人緣也好 「但卻不幸福」遭網友酸不知足娛樂星聞 ・ 8 小時前
59歲坣娜被爆「離開了」！友人悲曝「剛做1事確認」2人最後互動曝
娛樂中心／曾郁雅報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜卻突傳出疑似舊疾紅斑性狼瘡復發病逝，享年59歲的震撼情況，另外界都不敢相信天后驟逝，對此就有曾經合作過的音樂人好友田定豐表示不敢相信，更透露他剛剛「還做1事」想確認真相，萬分悲慟的情緒也渲染全場。民視 ・ 14 小時前
網球》梁恩碩香港女雙爆冷開胡 搶10大逆轉第3種子勁敵
香港女網賽雙打首輪冷門連環爆，台將梁恩碩攜手中國搭檔豐碩歷經搶10激戰，6：7（4：7）、6：2、10：8大逆轉第3種子勁敵英國阿普爾頓（Emily Appleton）／中國湯千慧，非種子梁恩碩組合開胡晉級8強，將與中國人馬尤曉迪／王曦雨爭奪4強門票。自由時報 ・ 11 小時前
【出席APEC峰會】川普再晤李在明 承諾兩韓和平
記者施欣妤／綜合報導 美國總統川普29日抵達亞洲行最後一站南韓，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說，並與南韓總統李在明展開2個月內的第2次會談。川普讚青年日報 ・ 9 小時前