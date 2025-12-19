板南線血染車站！逃兵通緝犯狂丟煙霧彈再揮刀 藝人Lulu悲痛喊平安

記者林宜君／台北報導

北捷板南線驚傳隨機攻擊事件，Lulu發聲祈禱，盼傷者平安。（圖／翻攝自Lulu IG）

北捷板南線驚傳隨機攻擊事件，嫌犯持刀、投擲爆裂物一路逃竄，釀成多人死傷。震驚全台的重大公安危機，藝人Lulu發聲祈禱，盼傷者平安。台北市捷運板南線今（19）日下午發生重大隨機攻擊事件。警方指出，27歲逃兵通緝犯張文先於台北車站M7出口投擲多顆煙霧彈及土製爆裂物，隨後一路逃往中山站，並持長刀進行無差別攻擊。截至晚間8時統計，事件已造成2人死亡、2人命危、5人受傷，社會譁然。

事件發生後引發各界高度關注。藝人Lulu當晚正與陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉、風田錄製新節目。（圖／翻攝自Lulu IG）

案發當時，一名57歲男子試圖制止嫌犯行為，卻遭利器從背後刺傷，送醫後仍傷重不治，成為首名罹難者；另名54歲男子在協助滅火時吸入濃煙，出現嗆傷，目前仍在馬偕醫院治療。嫌犯逃竄過程中持續投擲煙霧彈，最終在中山站遭警方包圍，隨後自約5至6層樓高處墜落，送醫後宣告不治。事件發生後引發各界高度關注。藝人Lulu當晚正與陳漢典、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉、風田錄製新節目《明星製作公司》，得知消息後隨即在IG限動發文，沉痛寫下「希望大家都平安」，表達對傷者與家屬的關切。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

解禁了？中國官方頻現「于朦朧」三字 網驚：權力鬥爭序幕？要變天了？

驚！真有替身 迪麗熱巴被拍詭異「獻祭紅線」照 網憂：重演于朦朧悲劇

于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

粉絲瘋傳！杜強疑似住楊家 楊丞琳回台見面會掀熱議 網：滾回去

