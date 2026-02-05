「板式網球」結合網球和壁球 從西班牙紅到90國家

這個又像網球，又像壁球的球類運動，就是最近從西班牙紅到全世界的「板式網球」。

板式網球教練表示，「因為是4人一起打，讓球從球場一邊傳到另一邊相對容易，再加上有牆面，球還有機會彈回來，不會像網球那樣就結束。」

比網球容易打過網，球彈到牆壁還能繼續玩，節奏快卻相對親民，板式網球自數十年前從墨西哥傳來，就讓西班牙人愛不釋手。

板式網球教練指出，「西班牙現在球館一家一家開，對設施和場地需求非常大，完全是一股巨大的熱潮。」

廣告 廣告

西班牙不但到處可見板式網球球場，全球前十大板式網球好手，西班牙就佔了7人；而且很多初學者不用上課、受訓練，也能打得有模有樣。

板式網球初學者說道，「我喜歡在戶外的感覺，聽著球碰撞拍子的聲音，會想起夏天和家人在海邊的時光。」

板式網球不但上手容易，在享受鬥球刺激之餘，還能以球會友。

板式網球球員說：「通常是跟朋友一起打，或是跟不認識的人一起打，最後多少都會交新朋友，板式網球有個很讚的地方，就是賽後時刻打完球、喝點飲料尬聊，感覺很好。」

目前板式網球已經快速推廣到全球超過90個國家，在英國更是噴射性成長，2025年有超過40萬名英國人至少打過一回。球迷深信板式網球魅力大，只要拿起球拍玩一次，就會拿起無數次，不斷在場上快樂揮拍。