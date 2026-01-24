板模匠李緯群模型展 蕭如松園區松廬展出

李緯群竹蕭如松藝術園區。





板模匠李緯群「光陰的縮景：用模型看台灣」模型創作展，即日起至3月15日在蕭如松藝術園區-松廬展出，24日下午開幕茶會，帶你穿越時空，看看我們住的這片土地，在不同年代、不同角落是什麼樣子。

創作者李緯群的靈感構思，就是對那些『快要消失或是已經消失的老地方』有深切感觸，如老車站、快拆掉的眷村巷子、傳統市場的熱鬧景象，還有因天災受損的知名地景。每一件作品都代表一段歷史的縮影，一個時代的故事。

這些模型是1：64的尺寸，從結構到細節皆由李緯群親手製作。對他而言，這不是在秀手藝，而是想透過這些小小的作品，幫大家找回那些可能已經忘記、但其實很熟悉的時光。模型雖然小，但它承載的情感和故事是被放大的。現場可以像巨人一樣低頭俯瞰整個台灣的日常縮影和歷史痕跡，體會台灣特有的人文景致與生活感。

李緯群從小即喜愛模型，本做汽車修護工作，退休後即專作板模匠工作，板模匠：是一個以模型為敘事語言的藝術工作室，專注於精緻的舊化技巧以及對在地建築與景觀的深度觀察與實景還原。

李緯群深信模型不只是等比例縮小，更是時間的容器。將自己視為時光紀錄者，透過手作模型重現老屋的磚瓦紋理、鐵皮的鏽蝕光澤，以及巷弄間充滿人情味的光影變化，捕捉那些被時光推擠而逐漸消失的街景與生活記憶，每一處細節都展現對土地與時代的深厚情感。

