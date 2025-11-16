板模工假冒檢警詐640萬！開BMW高調收水又神隱 遭逮辯：一切都是巧合

記者林意筑／彰化報導

詐團假冒檢察官詐取640萬元。（示意圖／資料照）

吳姓板模工平時行蹤平飄移不定，又加入詐騙集團擔任「收水手」，平時還會租BMW豪車去收取贓款。據悉，吳男去年指揮陳姓兄弟假扮檢察官，以話術向彰化一名婦人詐走現金、黃金共640萬元後人間蒸發，事後警方追查此案件時，發現車主、駕駛身份對不上，此案一度陷入窘境。未料案發7日後，吳男駕駛同一輛BMW在屏東撞車，因此遭逮，經法院審理依加重詐欺等罪，判刑3年6月。可上訴。

據判決書指出，吳男於2023年5月冒用檢警名義，詐騙陳婦涉入刑案，恐嚇若不繳交保證金將遭拘提，婦人嚇得不斷提領出存款，又出資購買黃金500萬元，其餘140萬元則以現金支付，於同年5月11日至19日分4次將款項交給由陳男兄弟假扮的「檢察官」。

陳婦驚覺遭詐騙後向警方報案，警方循線逮捕陳姓兄弟，2人向警方供稱，「收水手」是開一輛白色BMW取款，並透過訊息告知「我會在附近看」，警方透過監視器畫面確認車牌、找到車主，找到車主後卻發現該BMW豪車4月時租給一名余姓男子，但因租賃文件遺失，無法確定對方身份。

事後車主兒子又向警方透露，該BMW曾在屏東發生車禍後就放在當地保養廠，經警方跨區向屏東警方調閱肇事案件紀錄，確定肇事時的駕駛正是吳男，間接證實了「收水手」身份。

經彰化地院審理，吳男否認犯行且辯稱「一切純屬巧合」，雖剛好認識2名車手陳姓兄弟，只是取款時剛好在旁邊等紅燈，7日後又剛好撞車，且雙方的證詞又剛好一致，但因吳男指揮未成年人犯案，全案依「成年人與少年共同三人以上冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪」判處吳男3年6月徒刑，並沒收640萬元贓款。

