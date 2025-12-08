板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍
侯友宜：專案小組助住戶求償
新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。
警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，多名路人閃避不及，遭噴飛掉落的碎片砸傷。
新北市消防局調派29車88人到場搶救，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在2樓爭鮮和定食8。由於氣爆威力強大，該層裝潢、招牌被炸毀，玻璃碎片也噴濺到1樓路面，現場滿目瘡痍。
警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人及1名附近女性住戶。5名路人（4女1男）是遭碎片波及受輕傷，其中1女拒絕就醫，其餘傷者分別送亞東醫院及雙和醫院；1名女住戶身體不適預防性送醫。目前送醫者皆已出院，現場周邊街道經過清理已在上班通勤時間前恢復正常。
新北市消防局長陳崇岳表示，主要發爆點在2樓爭鮮和定食8，毀損範圍約50坪，現場發現4支瓦斯鋼瓶。經初步了解，2樓在晚上9時30分結束營業，最後一名員工是晚上10時離開，為何會在凌晨發生爆炸將進一步追查。
侯友宜今天早上前往現場視察表示，受波及的5名路人目前都已出院，確切爆炸原因仍在調查中，但因氣爆威力強大造成鄰損，目前現場至少就有6戶受損，實際有幾戶受損仍待鑑定，結構技師將與區公所等同仁一戶戶仔細檢查，同時已要求成立專案小組，協助受到鄰損的住戶依法求償。
其他人也在看
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
館長臥推失誤遭「槓鈴壓胸」身亡！監視器曝光生前畫面
國際中心／張予柔報導巴西奧林達一名55歲博物館館長蒙特內格羅（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推時，不慎讓槓鈴滑落重壓在胸口，他起身後沒幾秒就倒地，送醫後仍不幸身亡。這起悲劇震驚當地社群，健身房與博物館皆發表聲明哀悼。民視 ・ 1 天前 ・ 93
吳淡如「好學生賺不到錢」震撼3原因全說了 自招：借1300萬20年仍未還
知名作家吳淡如時常在社群中跟網友分享生活，近日，吳淡如在影片中被問及為何能力強的人，最終卻都沒有賺到錢，她以一句「好學生通常賺不到錢」直切重點，並透露自己房貸1300萬借了20年，至今都還沒還到本金。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 299
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手
癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 44
法案公布不執行 深綠學者：摧毀國家
行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，恐掀憲政風暴，在綠營中引發討論。成大電機系教授李忠憲7日指出，這其實是一條比惡法本身更恐怖的道路，可能比惡法更快摧毀國家，當法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代，中華民國憲法與威瑪憲法一樣將走到終結。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 864
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 59
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 14
板橋暗夜氣爆6人傷！侯友宜現場視察：鄰損依法求償
板橋暗夜氣爆6人傷！侯友宜現場視察：鄰損依法求償EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 15
退休金慘遭侵蝕「2大錢坑」！專家急提醒「不是少買就好」：快丟掉
國際中心／綜合報導日本最新調查揭露，全國民眾家中被閒置超過一年的物品總值，竟高達90兆多日圓，相當於每人平均囤放超過70萬日圓的「隱藏資產」，雖然物價持續攀升、節省風潮盛行，但大量未使用物品卻仍以驚人速度累積，讓專家直指「退休後真正侵蝕存款的，往往不是大筆花費，而是日常生活中看不見的浪費。」，更點出「兩大錢坑」默默把退休金吃光了。民視 ・ 16 小時前 ・ 54
日方召見中國大使抗議雷達照射 高市早苗：將冷靜應對
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本外務省今天召見中國駐日本大使吳江浩，就中國軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射一事表達強烈抗議。日本首相高市早苗今天下午赴石川縣視察能登半島地震災區後表示，「對於發生此事深感遺憾，日本將冷靜且堅定地應對」。中央社 ・ 13 小時前 ・ 397
中日戰機事件…專家：共機挑釁 恐洩情報
中共航空母艦遼寧號在太平洋進行操演，日本防衛大臣小泉進次郎指控，遼寧號艦上的殲─十五戰機，曾以雷達照射日本自衛隊的Ｆ—十...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 154
44年前遭兵變！台南翁申請低收補助驚見「多了3子女」 DNA鑑定結果揭真相
台南一名黃姓男子在當兵期間遭劉姓前妻「兵變」，事隔44年，他年老申請中低收入戶補助與老人津貼時，竟從公所資料發現，名下多出3名從未見過的子女，其中2名女兒更疑似是在仍具婚姻關係期間由前妻所生。黃男憤而提出否認子女之訴，台南地院依DNA鑑定結果裁定，這2名女兒均與黃男無血緣關係。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
外媒曝日中爭議川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京超挫敗
金融時報報導，日本與中國大陸持續處於僵局，美國川普政府一度應日方要求，同意發表強而有力的聲明，更公開表態支持東京，最後卻...聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 246
新生兒保12萬挑戰 醫：試管補助3.0帶動二寶潮
（中央社記者陳婕翎台北7日電）台灣生育率屢創新低，1至10月新生兒僅9萬多人，面臨「保12萬」挑戰，試管嬰兒補助3.0上路，補助額度最高15萬元。醫師表示，新制滿月已帶動二寶潮，看到「敢生」的變化。中央社 ・ 15 小時前 ・ 150
酒駕超標近3倍撞死騎士 書寫經文迴向求輕判被打臉
屏東蔡姓男子涉嫌酒駕撞死人，被地院依公共危險罪，判處徒刑4年，他上訴指出，賠償270萬元和解，並書寫經文迴向，希望能夠從輕發落，高等法院高雄分院調查，他有酒駕前科，又超標近3倍，判決駁回。 判決書指出，被告蔡男曾因酒駕，在2019年2月間，被判處有期徒刑4月定讞。2023年7月3日晚上，他在高雄市上自由時報 ・ 4 小時前 ・ 74
怎麼看政府封鎖小紅書？最新網路投票1.3萬人意見驚人
內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」，引發外界熱議。而根據一份以相關話題為題、1.3萬人參與的網路投票顯示，有高達5成4的人表示不贊成封鎖小紅書。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 341
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 870
蘋果爆高管出走潮 自研晶片大將透露「認真考慮」換跑道
蘋果公司正遭遇數十年來最大的人事變動，過去一周就有四名高主管去職，但這波出走潮可能還未止歇，知情人士透露，現在自研晶片戰...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 18
中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍
日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。中共海軍則稱是中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾。不過一名日本自衛隊高級官員就直言，中共這次的行為相當危險，一不小心就可能引發軍事衝突，形容「就像手指放在三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 109
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 16