板橋「定食8」氣爆5人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍

新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。氣爆玻璃噴濺造成5名路人受傷，1名住戶也預防送醫，目前送醫者都已出院，事故原因待查。新北市長侯友宜表示，將成立專案小組助受損住戶依法求償。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生公安事故， 位在重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，警消在現場搶救。（翻攝照片／中央社）

廣告 廣告

警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，多名路人閃避不及，遭噴飛掉落的碎片砸傷。

新北市消防局調派29車88人到場搶救，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在2樓爭鮮和定食8。由於氣爆威力強大，該層裝潢、招牌被炸毀，玻璃碎片也噴濺到1樓路面，現場滿目瘡痍。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生疑似氣爆，現場滿目瘡痍。（翻攝照片／中央社）

警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人及1名附近女性住戶。5名路人（4女1男）是遭碎片波及受輕傷，其中1女拒絕就醫，其餘傷者分別送亞東醫院及雙和醫院；1名女住戶身體不適預防性送醫。目前送醫者皆已出院，現場周邊街道經過清理已在上班通勤時間前恢復正常。

新北市消防局長陳崇岳表示，主要發爆點在2樓爭鮮和定食8，毀損範圍約50坪，現場發現4支瓦斯鋼瓶。經初步了解，2樓在晚上9時30分結束營業，最後一名員工是晚上10時離開，為何會在凌晨發生爆炸將進一步追查。

侯友宜今天早上前往現場視察表示，受波及的5名路人目前都已出院，確切爆炸原因仍在調查中，但因氣爆威力強大造成鄰損，目前現場至少就有6戶受損，實際有幾戶受損仍待鑑定，結構技師將與區公所等同仁一戶戶仔細檢查，同時已要求成立專案小組，協助受到鄰損的住戶依法求償。