板橋「定食8」氣爆6人受傷 大樓搖晃巨響驚醒民眾 府中商圈滿目瘡痍

新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓今天（8日）凌晨近1時發生嚴重氣爆，引發當地居民一陣恐慌。位在重慶路12巷2樓連鎖餐廳「定食8」內部炸得面目全非、牆體塌陷，大量玻璃碎片和雜物噴射至街道，波及隔壁的「爭鮮迴轉壽司」等多間鄰近店鋪，6人受傷其中5人送醫，巨大爆炸聲響及晃動驚醒周邊住宅熟睡的民眾。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生公安事故， 位在重慶路12巷的2樓餐廳疑似氣爆，警消在現場搶救。（翻攝照片／中央社）

警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，多名路人閃避不及，遭噴飛掉落的碎片砸傷。

廣告 廣告

新北市消防局調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，現場滿目瘡痍。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨近1時發生疑似氣爆，現場滿目瘡痍。（翻攝照片／中央社）

警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是5名路人（4女1男）及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫，其餘輕傷或預防性送醫，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療。至於事故原因仍待調查釐清。