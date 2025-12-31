板橋中山國小歲末傳愛 師生熱力演出暖翻板橋榮家長輩





歲末年終之際，板橋區中山國小展現服務學習精神，陳學添校長親自率領150多位師生走進板橋榮家，舉辦「歲末聯歡服務學習活動」。學生們透過多元才藝表演，與長輩共度暖心午後時光，現場掌聲不斷，氣氛熱絡溫馨，寫下跨世代共融的動人篇章。

活動在中山國小獅鼓隊中揭開序幕，孩子們以「祥獅獻瑞福隨鼓聲來」展現精湛鼓藝與活力，隆隆鼓聲象徵吉祥如意，瞬間炒熱現場氣氛，長輩們紛紛報以熱烈掌聲。隨後熱舞社帶來動感十足的「Pretty Journey」，展現學子的青春熱力；戲劇社則演出溫馨小品「你很特別」，透過生動的演技向長輩傳遞愛與尊重的價值。

合唱團孩子們用清亮的嗓音演繹美聲合唱，悠揚旋律讓現場長輩聽得如癡如醉;低舞社則由低年級小朋友帶來可愛俏皮的「金色百老匯」，五年級藝才班充滿震撼氣魄的「福藏之氣扣山門」以及六年級藝才班富藝術美感的「Tarantella之畫」，專業的表現展現學校深耕藝術教育的卓越成果。

板橋榮家主任陳桂美表示，這次活動除是一場表演，更是一次深刻的跨世代的生命教育，透過服務學習，孩子們學習如何與長輩互動、體現敬老尊賢的美德，同時也能將課堂所學的才藝轉化為回饋社會的力量。榮家長輩則是看到這麼多小朋友天真爛漫的笑容與充滿朝氣的表演，感覺自己也變得年輕。

