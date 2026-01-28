板橋中正里攜手在地團體「寒冬送暖」關懷34戶近貧家庭
地方中心/綜合報導
新北市板橋區中正里辦公室25日攜手板橋瓊仔愛心關懷發展協會、御奠園板橋中正會館、吉泰建築開發有限公司及天恩慈善會等多個單位，共同舉辦「寒冬送暖」公益活動，為中正里及周邊五個里共34戶近貧家庭送上物資與關懷，陪伴弱勢居民度過寒冬。
社區補位 照顧被忽略的近貧族群
里長林煌益指出，這些家庭多因疾病或意外受傷，導致經濟陷入困境，卻未必符合低收入或中低收入戶資格，往往成為政府資源難以觸及的族群。透過社區力量與民間資源的補位，活動希望能在關鍵時刻給予即時協助，讓「看不見的需求」被看見。
生意未起步 先走入地方
值得一提的是，本次協辦單位之一御奠園板橋中正會館，雖仍處於試營運階段，卻率先投入社區公益。執行副總經理廖家裕表示，「服務沒有試用期」，即便生意尚未正式展開，團隊已決定走入地方，協助近貧族群，展現企業回饋社區的決心。
他強調，生命禮儀產業本質上是一個關於「愛與陪伴」的產業，御奠園希望透過公益行動，讓居民感受到溫暖。未來除了提供專業且具尊嚴的服務外，也將持續深化在地關懷，攜手中正里居民打造更溫暖的社區。
公益延續 社區力量凝聚溫暖
「寒冬送暖」活動已連續舉辦多年，透過在地協會、慈善團體與企業的共同參與，逐步形成社區支持網絡。林煌益期盼，這樣的行動能持續延續，讓更多陷入困境的家庭獲得即時幫助，並在寒冬中感受到社區的溫度。
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 發表留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發表留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫
即時中心／林耿郁報導花蓮太魯閣國家公園砂卡礑溪步道，昨（27）天下午傳出墜谷事故，一名60歲葉姓男子不慎跌落溪谷，幸好無生命危險，大隊警消趕到現場，將男子救起送醫；不過砂卡礑步道自前（2024）年0403地震後就封閉至今，提醒民眾切勿靠近鄰近區域。據警方資訊，本次葉男騎機車前往步道區，不慎墜落溪谷，深度約20多公尺。救援人員到場後，先以擔架固定傷者，再以滑輪、勾環將葉男拉上步道，並人力搬運移至道路，轉送就醫。檢查發現葉男額頭、口部出血，牙齒受損，四肢多處擦挫傷，但幸好意識清楚，無立即生命危險。0403強震受損！砂卡礑溪步道至今仍封閉太魯閣國家公園管理處指出，砂卡礑溪步道自0403強震後，至今仍處於封閉狀態，一般民眾禁止進入。葉男因在步道旁有私有土地，才會進入禁區內，沒想到卻發生意外；詳細事故原因，由鑑識單位進一步調查釐清。太魯閣砂卡礑步道，昨天發生民眾墜谷意外。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫 更多民視新聞報導中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識送醫不治武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
北市潤餅店遭潑「粉紅漆」！ 醋男疑因「情感糾紛」報復｜#鏡新聞
台北市信義區大道路上一間潤餅店，昨天(1/27)凌晨被一名男子潑撒粉紅色油漆，案發後警方循線調查，在10小時內就將嫌犯逮捕到案，至於案發原因，疑似是國中同學間爆發情感糾紛。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主
日前，北市內湖分局港墘派出員警，於執行巡邏勤務時接獲報案，表示在某大賣場內，發現一隻迷路的柴犬，獨自在通道間徘徊，疑似與飼主走失，考量犬隻安全及賣場營運秩序，賣場人員遂通報警方協助處理。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64"4車輪番輾斃"
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導只是喝酒醉，有至於這麼狠心嗎？新北市一名25歲溫姓男子25號凌晨2點多，喝完酒搭計程車返家，途中和司機發生口角、踹椅背，沒想到司機竟直接將男子丟包在台64線快速道路上，男子不勝酒力倒臥路中，結果被4輛車輪番輾過，死狀悽慘。員警vs.肇事駕駛：「大哥，你有撞到他嗎？」獲報快速道路上發生嚴重死亡車禍，員警火速趕抵現場，一名男子倒臥路中央，輪番被4輛車輾斃，當場沒了生命跡象。事故現場血跡斑斑，肇事車輛的輪胎上也沾染鮮血，死者身分曝光，是一名在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，但好好一個人，怎麼會突然出現在台64線快速道路上？學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）時間退回到25號凌晨2點多，溫姓男子和朋友聚會，喝酒結束後，在台北市文山區叫了多元計程車要返回新北市板橋，但他喝醉酒，和司機爆發口角，還踹椅背，林姓司機一氣之下，竟直接把人丟包在快速道路上，溫姓男子因為酒醉站不穩，倒在路中，不幸遭4車輾過，當場慘死。林姓司機和4名肇事駕駛，後續都被依過失致死罪移送偵辦，而根據了解，25歲溫姓死者是政大高材生，雙主修新聞以及企管系，去年10月擔任替代役，期間都在準備工作面試，原定今年2月25就要退伍，沒想到卻命喪輪下。學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）交通分隊副分隊長王俊智：「乘客與計程車駕駛衝突，而遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」喝酒醉竟遭司機狠心丟包在快速道路上，輪番被4輛車輾過，死狀悽慘，要家屬怎麼接受。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」
即時中心／温芸萱報導香港人湯偉雄移居台灣，在台北士林開設泰拳工作室，去年11月遭潑紅漆。湯偉雄表示，事件發生在他發表文章呼籲港人不投票後，懷疑中共指使。警方調查，嫌犯疑似也是香港人，陸委會指出嫌犯已離境，不排除中共跨境鎮壓可能。湯偉雄強調，雖然擔心安全，但不會因此停止在台支持香港民主的行動，並感謝警方及移民局迅速處理事件。在台灣經營泰拳工作室的香港人湯偉雄，去年11月在香港立法會選舉期間曾發表文章，呼籲港人不要投票，事後遭中共通緝，不久後工作室就遭潑紅漆，事件引發關注。湯偉雄今日出面表示，當天發現工作室被潑漆後立即報警，由於擔心安全問題，他一度不敢進入工作室。他指出，這是他開業以來第一次遇到這種事件，時間點與自己為香港發聲的文章發表極為巧合，讓他難免懷疑背後可能有中共策劃。警方調查發現，潑漆的嫌犯疑似也是香港人。對於是否有中共支持，湯偉雄坦言，他確實有這個疑慮，認為一般民眾不會特地從海外飛來台灣犯案，而且自己並未與他人有金錢糾紛或私人恩怨。對於是否擔心再次遭潑漆或個人安全問題，湯偉雄表示，他確實有些擔心，但警察與移民局反應迅速處理此事，他不會因此停止在台灣舉辦支持香港民主的活動，也希望透過自身行動讓更多人關注香港局勢。而陸委會則表示，相關案件中兩名香港嫌犯事後已離境，不排除中共涉及跨境鎮壓可能。原文出處：快新聞／又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」 更多民視新聞報導打趴蔣萬安奇兵出現？前立委突公開致歉 挺「她」出戰台北市長社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位前行政院官員淪共諜！遭台商吸收返台接觸里長 高檢署起訴2人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大貨車載怪手過彎滑落 砸中騎士「送醫不治」
屏東縣 / 綜合報導 屏東萬巒鄉今(28)日上午發生一起奪命車禍，一輛載運怪手的大貨車轉彎時，車上的怪手突然失去平衡，當場翻落到路面，正好壓到對向的43歲男騎士，騎士傷勢過重搶救後仍宣告不治，肇事司機的同事說，當時駕駛本來要去山上工作，大車在轉彎時，車上固定的怪手突然滑掉，才會釀成悲劇。救護車十萬火急趕到，路旁的民眾著急指揮傷者的位置，道路上一部怪手翻覆，不幸砸中一名騎士，騎士傷勢過重，當場失去生命跡象。目擊民眾說：「在轉彎的地方不曉得是速度過快還是怎麼樣，反正我看到的時候，這個怪手已經翻下去了，我就想說慘了，一堆騎摩托車上班族剛好經過，不曉得有沒有壓到人。」事發在28日，屏東萬巒鄉信敏路段，警方獲報趕到，一片狼藉的事故現場，怪手整台側翻倒在一旁農地間，機車被砸成廢鐵嚴重扭曲變形，地面上遍布車殼殘骸，還有一地的碎玻璃，交通標誌牌都被撞歪，可見當時力道多猛烈，肇事的司機同事，前來幫忙收拾殘局，嚴重意外怎麼發生的？肇事駕駛同事說：「要去山上工作，轉彎(就這樣)，鐵跟鐵磨損，可能(怪手)滑出去。」記者VS.肇事駕駛同事說：「(滑出去，有綁嗎)有啊，(有綁怪手還會滑出去)，可能過彎時，你沒看從那邊來，(轉彎就對了)。」肇事的29歲劉姓司機，當時載著怪手要去工作，在過彎時，車上的怪手卻失去平衡，當場翻落到路面，砸中對向的43歲男騎士，騎士傷勢嚴重，經過搶救仍宣告不治，他住在當地，疑似是在上班途中遭遇死劫，老婆接獲噩耗無法接受掩面痛哭，肇事司機也自責落淚。轉彎瞬間釀成悲劇，奪走一條人命，警方深入調查，要追查肇事駕駛的責任。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
嘉義阿婆彎又出事！20歲騎士過彎失控 掃倒路邊2重機
嘉義市 / 綜合報導 大型重機跑山車聚熱點嘉義縣中埔區阿婆彎又出事！一名重機騎士行經該處時，疑似操控不慎、機車打滑在路面滑行，再撞上 其它停放在路邊的 大型重機，而摔車的重機騎士多處受傷送醫，確切的車禍原因，轄區警方調查處理中。監視器畫面看到，一輛重機過彎時失控滑行，騎士連同機車「犁田」，滑行了將近10公尺後，撞上停路邊的重型機車，隨後警消獲報趕到，嘉義縣中埔消防分隊小隊長吳明德說：「肢體外傷給予相關處置後送往聖馬爾定醫院救治。」這起車禍發生在，1月25日下午1點08分，嘉義縣中埔鄉台3線，312.1公里南往北方向處路段，也是不少重機騎士車聚的據點「阿婆彎」，嘉義縣中埔分局第四組警務員莊政峯說：「一名吳姓男子騎乘紅牌大重機車，不慎過彎失控自摔並擦撞停放於路旁2台紅牌大重機車，案經警方調查，吳男酒測值為0。」20歲的吳姓重機騎士送醫診治後沒有大礙，至於他為何會自摔，轄區警方調查釐清中，而這起事故的地點，過去因為她在路邊經營柑仔店的阿嬤，每當有騎士騎太快，都會當場破口大罵，讓這個路段因此有了阿婆彎之稱，幾年前，阿嬤因為年事已高住進療養院，轄區警方還特別製作了一個阿婆的充氣人偶放在路邊，並且加裝警示閃燈。根據中埔分局的統計，中埔鄉台3線312公里至314公里路段，交通事故肇事件數，113年A1：2件A2：24件A3：5件，114年A1：1件A2：7件A3：2件，115年A1：0件A2：1件A3：1件，車禍事故件數明顯變少，不過警方還是提醒，此處山區道路狹窄及彎道眾多，駕駛人切勿超速，跨越雙黃線，以免發生車禍，造成無法挽回的遺憾。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發表留言