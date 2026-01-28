板橋中正里攜手在地團體「寒冬送暖」關懷34戶近貧家庭

地方中心/綜合報導

新北市板橋區中正里辦公室25日攜手板橋瓊仔愛心關懷發展協會、御奠園板橋中正會館、吉泰建築開發有限公司及天恩慈善會等多個單位，共同舉辦「寒冬送暖」公益活動，為中正里及周邊五個里共34戶近貧家庭送上物資與關懷，陪伴弱勢居民度過寒冬。

社區補位 照顧被忽略的近貧族群

里長林煌益指出，這些家庭多因疾病或意外受傷，導致經濟陷入困境，卻未必符合低收入或中低收入戶資格，往往成為政府資源難以觸及的族群。透過社區力量與民間資源的補位，活動希望能在關鍵時刻給予即時協助，讓「看不見的需求」被看見。

生意未起步 先走入地方

值得一提的是，本次協辦單位之一御奠園板橋中正會館，雖仍處於試營運階段，卻率先投入社區公益。執行副總經理廖家裕表示，「服務沒有試用期」，即便生意尚未正式展開，團隊已決定走入地方，協助近貧族群，展現企業回饋社區的決心。

他強調，生命禮儀產業本質上是一個關於「愛與陪伴」的產業，御奠園希望透過公益行動，讓居民感受到溫暖。未來除了提供專業且具尊嚴的服務外，也將持續深化在地關懷，攜手中正里居民打造更溫暖的社區。

公益延續 社區力量凝聚溫暖

「寒冬送暖」活動已連續舉辦多年，透過在地協會、慈善團體與企業的共同參與，逐步形成社區支持網絡。林煌益期盼，這樣的行動能持續延續，讓更多陷入困境的家庭獲得即時幫助，並在寒冬中感受到社區的溫度。