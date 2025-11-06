板橋人噩夢！網喊停辦新北耶誕城 侯友宜：交通目前非常順暢

新北歡樂耶誕城，每年都吸引大批人潮，交通問題屢屢躍上新聞版面。（翻攝臉書「新北旅客」）

一年一度的新北歡樂耶誕城將至，近期就有網友認為，獲綠營徵召選市長的民進黨立委蘇巧慧若主張停辦耶誕城，有望拿下板橋6成選票，掀起熱議，蘇也認為可重新思考。對此，新北市長侯友宜回應，強調「交通目前都非常的順暢」。

板橋人噩夢！ 新北耶誕城成市長選舉「必考題」

新北耶誕城自2011年舉辦以來，至今已將滿15年，每年都吸引大批人潮蒞臨，但這對板橋人來說可謂「噩夢」，嚴重塞車問題年年都引起討論，要求停辦或是改地方，堪稱市長選舉「必考題」。

針對蘇巧慧獲徵召一事，侯友宜今下午受訪表示「歡迎」，他歡迎每一位想為、能為新北做事的人，給予祝福，加油。

身為新北市大家長，侯友宜年年出席耶誕城這場盛會。（翻攝侯友宜臉書）

停辦新北耶誕城？ 侯友宜：交通目前非常順暢

而針對網友對於新北耶誕城的討論，侯友宜強調這幾年對市府整個交通狀況都有所掌握，不僅是分流規劃、交通號誌管控，民眾都配合搭乘大眾捷運、公車來到新北歡樂耶誕城，「交通目前都非常的順暢」。

蘇巧慧獲民進黨徵召選2026年新北市長，潛在對手包含劉和然、黃國昌、李四川等人。（翻攝蘇巧慧臉書）

今年的新北歡樂耶誕城將於本月14日登場，侯友宜再次重申「交通順暢」，同時邀請大家有機會還是能夠到新北歡樂耶誕城來，因為新北耶誕城是一個城市的品牌，也成為一個品牌非易事，期待今年即將開幕。

