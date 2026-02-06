板橋人氣雞腿便當 每日現做配菜搭配招牌雞腿 雙重用心吃得到

板橋外帶便當推薦，雞腿、三杯雞、牛腩主菜通通有（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

便當裡的記憶味道 《店小二池上便當》成為板橋在地美食推薦的熟面孔

每天午餐要選得快又吃得滿意不容易：口味要穩、份量要剛好，最好還要方便外帶。對很多板橋上班族來說，便當的關鍵不在花俏，而在『經典到每天都吃不膩的好味道』。

在新北市板橋街頭，有一家便當店默默經營了二十多年，被許多在地居民與上班族視為熟悉的日常，也常被提及為板橋在地美食。這家便當店早年以「池上便當」為靈感，主打米飯與傳統木盒包裝，配上一支主菜與幾樣家常配菜，組合簡單卻讓人吃得安心。招牌雞腿飯更是不少人心中的首選，用最純粹的做法呈現便當的經典味道。

板橋排骨便當推薦：香酥排骨＋每日變化配菜一次滿足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從加盟到自創品牌 打造屬於板橋池上便當的新路線

隨著第二代接手，品牌也展開了一場悄然但明確的轉型。這位年輕經營者本身曾開設咖啡廳與拉麵店，對於不同類型餐飲有豐富經驗，也更能體會現代人對便當的期待不再只是「吃飽」，而是希望有彈性、選擇與便利性。

在他的調整下，店小二池上便當在傳統基礎上融入創新思維，逐步轉型為更貼近生活節奏的板橋池上便當代表。不論是保留記憶中熟悉的木盒，還是改用更符合現代需求的紙盒包裝，這些細節的調整，都是為了讓便當在快節奏中依然能帶來一點溫度與安心。

板橋團訂便當外送，需事前預約安排時間與數量（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

兼顧懷舊與便利 以板橋外帶餐盒貼近生活節奏

為了對應不同用餐情境，店家提供木盒與紙盒兩種包裝：喜歡傳統感與米香氛圍的人可選木盒；通勤或辦公室用餐則常偏好更輕便的紙盒。用同一份便當，滿足不同生活節奏的需求。店小二池上便當這樣的做法，不僅提升了便當的使用體驗，也讓它成為深受歡迎的板橋外帶餐盒品牌之一。

菜單以『一份主菜＋家常配菜』為核心，價位帶多落在百元上下，適合日常外帶：

・入門推薦：招牌飯（95元）、雞腿飯（120元）

・人氣主菜：排骨飯、燒肉飯、香酥雞排飯（約105–120元）

・其他選擇：紅燒牛腩飯、鯖魚飯等

（價格可能因現場公告、外送平台或期間調整而異，請以店家最新資訊為準。）

老闆表示，這些微調都是從顧客的日常習慣中慢慢觀察得來。「有些人吃飯講求份量，有些人重視方便，我們希望大家拿起這個便當時，是順手也安心的。」從餐盒形式到菜單設計，都希望讓便當不只是填飽肚子的工具，而是貼近生活的一部分。

板橋中山路美食，在地人私藏的便當口袋名單（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從個人到團體 板橋企業團訂午餐與餐盒團購需求下的溫暖選擇



除了日常的個人外帶與外送服務外，店小二池上便當也因應不同場景的用餐需求，提供更具彈性的板橋企業團訂午餐與板橋餐盒團購方案。不論是公司會議、校園活動，或是家庭聚餐等場合，店家都能根據顧客需求調整便當數量、配菜內容，甚至飯菜比例與口味濃淡，提供更貼近實際需求的搭配。若是公司會議或活動訂購，建議提前來電確認供餐時間、份數與取餐方式，以免尖峰時段等待。

從傳統便當文化出發，這家便當店不僅延續經典風味，也不斷調整腳步，以更貼近現代生活的方式服務每一位顧客。對不少板橋在地人而言，這是一家把傳統口味留下、也願意因應外帶與團訂需求調整細節的便當店；午餐想吃得穩、帶得走時，就多了一個可靠選項。



《店小二池上便當》的經營模式與用餐選擇：你可能會想知道的事



Q1：《店小二池上便當》目前的經營型態是什麼？有哪些服務形式？

A：以「實體門市＋外帶自取」為主，你可以現場直接買，也可以先電話預訂、到店快速取餐。另外店家也提供外送服務，相關資訊都可以先電話詢問。



Q2：包裝形式是固定的嗎？木盒與紙盒可以自行選擇嗎？

A：便當有紙盒與木盒可選；如果你希望用木盒包裝，下單時需要特別註明，若沒有特別備註通常會以紙盒出餐。

．紙盒：輕便、通勤/辦公室外帶更好拿好放

．木盒：偏好傳統池上風格、想要更有儀式感的人會選

（是否需加價、哪些品項一定可選木盒：建議以店家當日回覆為準）



Q3：配菜與便當內容會天天變嗎？

A：客人最常在意兩件事：「主菜能不能固定回點」跟「配菜會不會有變化」。

．主菜多為固定品項：像雞腿、排骨、燒肉等，方便你每次都點同一款不怕踩雷。

．配菜以當日供應為準：配菜會依備料與季節輪替，讓常客吃起來比較不容易膩。

．想吃得更合口味：如果你有偏好（例如少飯、醬汁分開、不要太鹹/不要辣），點餐或下單備註先寫，店家會依當日出餐狀況協助（實際可調整範圍以店家回覆為準）。



Q4：第一次來怎麼選？

A：第一次來建議用「你想吃的口感」來選，會更快決定：

．想吃最經典、最不容易失手：選雞腿飯（很多人第一次就從這款入門）。

．想吃台式家常、配飯感強：選排骨 / 燒肉 這類主菜。

．想吃清爽一點、喜歡魚：選鯖魚。



店小二池上便當

連絡電話：02-2963-2468

服務時間：每日10:00–19:30，每周日固定公休

地址：新北市板橋區中山路二段385號

官方FB：https://rink.cc/lq8be

Google 地圖：https://rink.cc/chs4e

（最新資訊請以商家公告為準）