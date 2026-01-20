板橋伴手禮傳奇「黃金香」！職人「六面炙燒」技術打造黃金等級肉乾，成 2026 春節企業送禮熱搜焦點

圖由 黃金香 提供

隨著農曆新年將至，伴手禮市場競爭進入白熱化。深耕板橋二十餘載的「黃金香食品」，憑藉著對台灣傳統肉製品的堅持與創新技術，再次於競爭激烈的年節市場中脫穎而出。品牌創辦人黃憲智以「將肉乾做到像黃金一樣珍貴」的初心，成功將在地老味道推向精品伴手禮殿堂。

核心技術：引進「米其林級」設備，首創六面炙燒工法 「黃金香」之所以能成為饕客口中的精品，關鍵在於其不惜成本引進的「隧道式熱旋風烘烤機」。與傳統烘烤不同，品牌獨創「六面炙燒」技術，讓每一片肉乾在爐內接受十道熱旋風的均勻洗禮，猶如為肉品進行深度 SPA。此工法不僅能鎖住肉汁，更能創造出外層酥香、內裡 Q 彈的層次口感，解決了傳統肉乾容易乾澀的問題。

嚴選食材：堅持台灣溫體豬肉，無添加人工食用油 高品質的背後是對於食材的極致挑剔。黃金香全系列肉製品皆嚴選合格的「台灣溫體豬肉」，並保證在加工過程中不添加人工食用油。品牌創辦人黃憲智強調，唯有好的原物料結合獨家研發的天然醬汁，才能滷製出入味而不死鹹、健康與美味兼具的指標性肉乾。

2026 年節首選：特厚系列與金幣肉乾引領團購風潮 因應春節送禮需求，黃金香特別推出多款精裝禮盒。其中，「特厚黃金肉條」以紮實飽滿的咬勁成為辦公室團購首選，而象徵財源廣進的「金幣肉乾」則因其討喜造型深受長輩喜愛。針對大人味市場，品牌研發的「特厚紹興酒肉條」更是近年來詢問度最高的黑馬品項。

包裝升級：質感金紅設計，傳遞在地溫溫暖情懷 除了內在品質，黃金香在包裝上也極具巧思。2026 春節禮盒採用大氣的金紅色調，搭配便利的夾鏈袋設計，不僅方便保存，更彰顯送禮者的尊榮品味。從板橋瑞安街的小店起家，黃金香始終守護著那份「在地好鄰居」的溫暖，期許透過每一份賀禮，將台灣最道地的職人精神傳遞到每位收禮者的手中。

