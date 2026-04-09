板橋做臉推薦：露琺意府中店 主打溫和保養體驗

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（生活中心／綜合報導）天氣變化劇烈，敏感肌總是讓你困擾嗎？在熱鬧的新北板橋府中商圈，有一間備受好評的質感美學店家，針對不同膚況需求提供保養服務，堅持使用 GMP 製程保養品，搭配高隱私的獨立空間，為每一位顧客，打造舒適清新的膚感。

圖／露琺意府中店位於板橋府中商圈，主打客製化保養建議、水飛梭、保濕導入及臉部保養課程。（業者提供）

府中商圈交通便捷，愛美女性推薦露琺意府中店

露琺意府中店位於新北市板橋區館前東路，地處熱鬧的府中商圈，交通十分便捷。店內環境設計強調舒適與安心感，全店每日落實嚴格消毒 SOP，並提供柔和燈光與療癒的香氛氛圍。

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讓許多消費者喜愛的是，店內設有高隱私的獨立包廂，進行課程時能完全放鬆，無需擔心外界干擾。服務項目涵蓋水飛梭、中胚層涵水、層層清潔煥膚及 V 臉緊緻等，每一位管理師皆具備多年實務經驗與完整專業訓練，能針對不同膚況提供客製化保養建議與服務，專業度深受在地客群信賴。

圖／露琺意府中店堅持使用GMP 製程保養品，結合專業儀器與手技。（業者提供）

肌膚保養美學：專業流程、用料及手技兼具

露琺意府中店表示，經營理念深信「美不只是外表，而是一種自信與幸福感。」透過完整的流程、服務項目，讓消費者更加安心。

水飛梭： 螺旋式真空吸力，帶走髒污與老廢物質，清潔更溫和。

保濕精華保養課程 ： 針對乾燥與敏弱肌膚設計，使用塗抹式水光針、南瓜酵素精華液、水漾柔敏液與天使乳等產品。

臉部撥筋放鬆保養 ： 採用玫瑰嫩膚調理油，由專業肌膚管理師進行筋絡層層撥筋放鬆，是許多愛美人士指定的熱門項目。

層層清潔煥膚：杏仁酸無添加其他複合式酸類成份，實際膚況仍建議由現場評估。

肌膚管理師團隊皆以標準化的完整服務流程，從諮詢、膚況觀察、細心施作，到課後保養建議，每一個環節都展現對品質與專業的堅持。

板橋做臉推薦：露琺意府中店

想在板橋尋找專業的臉部保養？露琺意府中店提供深層清潔、煥膚、緊緻與水飛梭等多樣化課程，希望能讓你在忙碌的生活中，留給自己一段變美的時光。若重視臉部清潔、保濕與日常保養體驗，都可以來到露琺意府中店，讓專業團隊為你量身打造專屬的美麗方案。

圖／露琺意府中店不論產品、手技，都是值得推薦體驗的質感店家。（業者提供）

店家資訊：露琺意府中店（預約制）

Facebook： 露琺意府中店

Instagram： luvaii_fuzhong

Google 商家： 露琺意府中店

電話： (02) 2951-5205

地址：新北市板橋區館前東路 26 號 3 樓之 7

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