板橋優化公園步道 確保市民安全步行遊憩環境





為提升民眾於公園內外友善舒適的步行環境，板橋區公所積極盤點並改善公園、綠地與廣場人行環境，近2個月來陸續完成光復簡易公園、柏壽公園，以及海山綠地人行步道改善工程。透過地坪翻新與施工工法精進，落實都市全齡化人本環境設置理念，確保市民享有安全、舒適的遊憩環境。

板橋區長陳奇正表示，改善計畫特別針對舊有步道破損不平、路樹竄根導致鋪面隆起及雨天積水等問題進行改善。光復簡易公園位於光環路二段，路側步道全長約320公尺，總面積850平方公尺，人行道全面更新為噴花地坪，並同步更新側溝及新設置擋土磚牆，有效改善步道排水問題並強化步道結構。

柏壽公園人行道位於板橋接雲寺前，平時香客絡繹不絕，此次改善長度約240公尺，重點在於調整原本不平整步道與路緣石並調整路燈位置讓通行空間更加開闊，完工後提升步道之平整度與美觀。

另海山綠地位於九如里是銀髮長輩平時休閒聊天聚會的好去處，就現有約200公尺長地坪進行高壓清洗，經樹脂沙漿整平後再新設噴花地坪，徹底改善地面凹陷及長青苔濕滑問題並確保鋪面長期平整安全。

板橋區公所強調，改善工程之核心價值在於落實「人本無障礙通行環境」，透過建置止滑鋪面與無障礙設施，讓輪椅族、銀髮長輩及推嬰兒車民眾都能安心通行。未來公所將持續優化公園內公共空間，提升市民鄰里公園遊憩品質。

