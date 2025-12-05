板橋公共設施專案通檢案再公展

新北市板橋公共設施專案通檢案再公展，其中板橋機四用地空拍照片。（新北城鄉局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為解決新北市議會辦公空間不足，新北市府城鄉局辦理板橋公共設施專案通檢案，已於今年五月經內政部都計委員會審議通過，城鄉局提出多元檢討解編方式，整體開發部分以地主分回百分之五十五土地為通案原則進行規劃；五日起再公開展覽三十天，並將於十二月廿二日及廿三日於板橋區公所舉辦說明會，向民眾說明計畫內容及回應地方關心議題。

城鄉局指出，這次板橋公設用地專案通盤檢討提出跨區公辦整體開發、劃設再發展區（調降容積就地解編）等，目前板橋都市計畫預計解編十處公設保留地，解編面積達八點七九公頃，地主可分回百分之五十五土地，市府實質取得開闢約一點六七公頃公園綠地、廣場等五項開放性公共設施，提升地區居住環境品質。

城鄉局表示，這次專案通檢考量新北市議會辦公空間不足，故將透過市地重劃方式取得周邊約０點四五公頃之土地，提供廳舍興建使用；另為解決瓶頸道路，也將板橋區華江五路南側綠地用地變更為綠地用地兼供道路使用，透過重劃方式打通瓶頸，以改善區域交通串聯。