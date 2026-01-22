板橋公園步道優化打造人本無障礙新風貌

光復簡易公園人行道打造友善的步行環境。（圖：板橋區公所提供）

▲光復簡易公園人行道打造友善的步行環境。（圖：板橋區公所提供）

新北市板橋區公所今（廿二）日宣布，為提升民眾於公園內外的友善舒適步行環境，近二個月來陸續完成光復簡易公園、柏壽公園及海山綠地人行步道改善工程。透過地坪翻新與施工工法精進，落實都市全齡化人本環境理念，確保市民享有安全、舒適的步行遊憩空間。

板橋區長陳奇正表示，本次改善計畫針對舊有步道破損不平、路樹竄根導致鋪面隆起及雨天積水等問題修繕。光復簡易公園位於光環路二段，步道全長約三百二十公尺，總面積八百五十平方公尺，全面更新為噴花地坪，同步更新側溝及新設擋土磚牆，有效改善排水並強化結構。

廣告 廣告

柏壽公園人行道位於板橋接雲寺前，改善長度約二百四十公尺，調整不平整步道與路緣石，並重新配置路燈位置，讓通行空間更開闊，提升平整度與美觀。海山綠地位於九如里，是銀髮長輩休閒聚會的好去處，現有約二百公尺地坪經高壓清洗，並以樹脂砂漿整平後新設噴花地坪，徹底改善凹陷及青苔濕滑問題，確保長期平整安全。

板橋區公所強調，改善工程核心在於落實「人本無障礙通行環境」，透過止滑鋪面與無障礙設施，讓輪椅族、銀髮長輩及推嬰兒車的民眾都能安心通行，未來公所持續優化公園公共空間，提升市民鄰里休憩品質。