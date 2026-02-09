板橋公所攜手大觀書社 送年菜關懷弱勢





農曆春節將至，家家戶戶準備團圓年菜迎接新年，在這充滿喜氣與團聚氛圍的時刻，新北市板橋區公所結合財團法人新北市大觀書社，共同捐贈愛心年菜給弱勢獨居長者及弱勢家庭，期盼透過實際行動傳遞溫暖，讓弱勢族群也能共享團圓佳餚，溫馨迎接新春佳節。

板橋區公所表示，農曆春節對多數家庭而言，是闔家團聚的重要節日，但仍有部分弱勢家庭與獨居長者因經濟條件有限或缺乏家庭支持系統，在年節期間往往面臨餐食準備與生活照顧上的困難。此次特別感謝大觀書社秉持回饋社會精神，慷慨捐贈年菜資源，透過公所統籌規劃及發送作業，將社會各界的關懷與祝福送至有需要的民眾手中。

年菜菜色有鮑魚海味佛跳牆、東港櫻花蝦米糕、鮮蠔醬汁金目鱸魚、德國豬腳、元氣人參敦雞湯、蒜蓉蒸蝦粉絲煲、冰糖蓮子銀耳釀等，由陳區長奇正協同當地里長、志工及替代役共同發送至獨居長者家中，其中為百歲人瑞的彭伯伯，因年事已高，無法自行出門，皆由公所協助送餐，彭伯伯收到年菜後相當開心，也感謝公所及社會各界對銀髮高齡長者的用心與付出，讓自己感受到濃濃的年節溫暖。

板橋區長陳奇正表示：年節是團圓的重要時刻，希望透過這次年菜關懷活動，讓弱勢家庭及獨居長者在寒冬中也能感受到社會的溫暖與陪伴。感謝大觀書社長期投入公益服務，主動關懷地方弱勢族群，展現民間團體的愛心與社會責任。公所未來也將持續結合各界資源，攜手推動更多關懷服務，讓溫暖持續在社區中傳遞。

板橋區公所指出，照顧弱勢族群及獨居長者，未來將持續整合民間團體、宗教團體及社會福利資源，推動多元關懷措施，完善社會安全支持網絡，打造安全、友善且具互助精神的生活環境，讓關懷服務深入社區每個角落，陪伴民眾安心生活。

