板橋公所攜手慈后宮、深丘福德宮護獨老過寒冬

板橋區公所媒合在地宮廟發起關懷獨居長者行動。（圖：板橋區公所提供）

▲板橋區公所媒合在地宮廟發起關懷獨居長者行動。（圖：板橋區公所提供）

冷氣團來襲，板橋區公所媒合慈后宮與深丘福德宮，於歲末寒冬共同發起獨居長者關懷行動，將信仰力量化為助人溫度。慈后宮舉辦「送平安紅包」活動；深丘福德宮捐贈保暖棉被，期盼弱勢獨老在冬日不受寒，感受溫暖。

慈后宮主委邱勝斌表示，農曆新年是團圓與關懷的象徵，獨居長者卻常因缺乏支持而倍感孤單，盼透過紅包傳遞祝福與善意。深丘福德宮主委陳廉誠指出，近期氣溫驟降，弱勢獨老保暖挑戰嚴峻，此次捐贈以低收入戶獨居長者為優先，並結合里辦公處與社福網絡發放，確保資源送到最需要的人手中。

板橋區長陳奇正今（十五）日特別感謝兩宮廟及在地里長、志工共同參與，除送上紅包與棉被，也提供生活物資，並訪視居家環境與健康需求，展現「不只是物資捐贈，更是人與人的溫馨關懷」，未來盼更多民間力量加入，讓關懷不僅在節日，也能在日常持續陪伴。