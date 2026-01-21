板橋公所金馬賀新春 書法名家揮毫贈春聯





為迎接115年馬年農曆春節到來，板橋區公所1月28日至1月30日將於公所6樓禮堂舉辦丙午年「金馬賀新春•揮毫贈春聯」活動，邀請「醉墨軒書會」多位書法名家蒞臨現場揮毫，歡迎市民朋友共襄盛舉索取春聯，將馬年新春的喜氣與好運帶回家。

板橋區長陳奇正表示，春節貼春聯是臺灣家家戶戶的重要傳統習俗，公所每年都會舉辦揮毫贈春聯活動，深受市民朋友喜愛。揮毫活動共規劃5場次，分別為1月28日及1月29日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，以及1月30日上午9時至11時。透過書法名家現場揮毫，讓民眾將年節的喜氣帶回家，也期盼藉此推廣書法藝術之美，祝福大家新的一年「金馬獻瑞、闔家平安」。

醉墨軒書會理事長唐菁說，春節前與市民共享揮毫創作，是書會多年來的重要盛事，此次特別準備多款寓意吉祥、招福納喜的馬年賀歲詞句，民眾可將春聯張貼於家中，迎接生氣蓬勃、好運奔馳的馬年新春。

板橋區公所表示，公所自100年起辦理揮毫贈春聯活動，至今已邁入第15年，每年皆安排書法老師現場為民眾揮毫致贈春聯與斗方，在電子化普及的年代，親手書寫的春聯多了一份親切感與溫度，邀民眾踴躍參與，在墨香與年味中一同迎接喜氣洋洋的農曆新年。

